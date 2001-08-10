Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты за воду в феврале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На этой неделе абоненты «РВК-Сахалин» начали получать квитанции нового образца за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Напомним, что с этого года ресурсоснабжающие организации выставляют квитанции напрямую абонентам. Они больше не будут едиными, как в 2022 году, рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".
В квитанциях "РВК-Сахалин" отражена стоимость потребленных услуг водоснабжения и водоотведения, оплатить которые в феврале можно следующими способами:
- В центрах обслуживания абонентов наличными или по карте по любому удобному адресу: пр. Победы, 39 или ул. Крюкова, 38.
- Через онлайн-банкинг. Для оплаты следует просканировать QR-код на квитанции и вручную указать номер лицевого счета. Абонентам, использующим автоплатежи и шаблоны в онлайн-банкинге, в феврале нужно быть внимательнее, чтобы не направить деньги в действующий ранее, но неактуальный сейчас адрес. Чтобы этого избежать, необходимо изменить настройки шаблонов.
- Через платежных агентов – в отделениях Почты России и банков.
В настоящее время завершается внедрение технических решений для возможности оплаты через «Личный кабинет» на сайте «РВК-Сахалин».
Также в компании напоминают, что в связи с обращениями жителей Южно-Сахалинска в период с 25 по 30 января по вопросам неприятного запаха в холодной воде в «РВК-Сахалин» принято решение о перерасчете стоимости услуг холодного водоснабжения, оказанных абонентам, водоснабжение которых осуществляется с водозабора «Луговое», вне зависимости от способа начисления оплаты - по прибору учета или по нормативу. Это будет отражено в квитанциях за февраль, которые абоненты получат в марте.
Счета за тепло и горячее водоснабжение поступят от «Сахалинской коммунальной компании».
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