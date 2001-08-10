Около тысячи сахалинских школьников бесплатно освоят лыжи и сноуборд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 7 февраля, на горе Парковой в Южно-Сахалинске состоялось торжественное открытие седьмого сезона регионального проекта «Лыжи в школу». В нем принимают участие дети из островной столицы, а также Невельского, Холмского и Томаринского районов. Занятия продлятся до конца марта, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
- Мы начинали этот проект несколько лет назад со ста человек. В этом году он охватывает уже около тысячи детей. В первом сезоне у нас были только лыжи – горные и беговые. С прошлого года в проекте появился еще и сноуборд, который привлекает очень много ребят. Надеемся, что этот проект принесет свои плоды, и кто-то из участников влюбится в спорт и продолжит им заниматься, – отметила ведущий советник департамента физической культуры и спорта министерства спорта Сахалинской области Юлия Святая.
С учениками младших классов занимаются опытные инструкторы. Тренировки проходят во внеурочное время один раз в неделю. На первых занятиях ребята освоили технику безопасности и некоторые базовые упражнения.
– Начал заниматься горными лыжами только сейчас – ощущения непередаваемые. Очень весело и интересно. На тренировке нас учили, как скатываться «куском пиццы». Это когда носочки внутрь, а пятки врозь – напоминает пиццу, – поделился впечатлениями участник проекта, второклассник из Восточной гимназии областного центра Максим Кузьмин.
Как рассказала заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва по горным лыжам и сноуборду Людмила Рубина, в спортшколе старт каждого сезона ждут с нетерпением. По её словам, это отличная возможность увидеть перспективных ребят и пригласить их на дальнейшее обучение.
– Каждый раз часть выпускников проекта записываются в нашу школу. В прошлом году таковых было семь человек. В этом году мы несколько изменили формат и проводим дополнительные бесплатные занятия для тех, кто планирует обучаться в нашей спортшколе, – отметила она.
В конце каждого сезона участники проекта демонстрируют свои навыки на соревнованиях. Победитель состязаний получает переходящий горнолыжный шлем.
Напомним, всего за время реализации проекта кататься на лыжах и сноуборде научились около 10 тысяч ребят из 27 школ региона.
В Сахалинской области реализуются и другие проекты, популяризирующие здоровый образ жизни среди детей, – «Киокусинкай в школу», «Самбо в школу», «Я лечу», «Лыжи в детский сад», «Детский сад и спорт».
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