В заливе Терпения завершился промысле наваги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Предприятия, добывающие навагу в заливе Терпения, завершили активный промысел. Рыбаки рыболовецкого колхоза "Дружба", ООО "Поронайский зверосовхоз" и ООО "Рыбак" выловили 4 388 тонн рыбы.
Зимняя путина в Поронайском районе в этом году традиционно началась после новогодних праздников и сложилась удачно для рыбопромышленников. Менее чем за месяц рыбохозяйственные предприятия освоили 98% от рекомендованного объема. Это удалось сделать благодаря стабильным подходам скоплений наваги, благоприятных погодным условиям и ледовой обстановке. Основной объем добываемой наваги в свежемороженом виде поставлялся в районы Сахалинской области.
Навага входит в региональную социальную программу "Доступная рыба". Жители Поронайского городского округа по сей день могут приобрести навагу по социальной цене. Реализация свежемороженой наваги, поставщиками которой являются рыболовецкий колхоз "Дружба" и ООО "Поронайский зверосовхоз", по доступным ценам в районе осуществляется:
- магазин "Золотая рыбка" (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 100) - 60 руб./кг;
- киоск "Морепродукты" (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 2) - 60 руб./кг;
- магазин "Кофейный бар" (г. Поронайск, ул. Гагарина, 38) - 63 руб./кг;
- магазин "Мир" (Г. Поронайск, ул. Фрунзе, 7) - 63 руб./кг;
- магазин "Новинка" (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 80) - 63 руб./кг;
- супермаркет "Первый" (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 53) - 63 руб./кг;
- магазин "Горизонт" (г. Поронайск, ул. Победы, 82) - 65 руб./кг;
- магазин "Полянка" (с. Восток, ул. Гагарина, 19) - 75 руб./кг;
- магазин "Эконом" (пгт. Вахрушев, ул. Центральная, 62) - 90 руб./кг.
Некоторые категории граждан смогут получить навагу бесплатно. На этой неделе в районе стартовала ежегодная благотворительная акция по раздаче рыбы. Рыбу сортируют и передают пенсионерам, инвалидам, проживающим в сельских населенных пунктах, представителям старшего поколения, получающим социальное обслуживание на дому, членам общества инвалидов, общественной организации пенсионеров. Также добровольцы отвозят бесплатную рыбу в дом сестринского ухода села Гастелло и СПЦ №3. Акцию удается организовывать благодаря помощи рыбопромышленников.
В этом году рыбу на благотворительные цели передали ООО "Рыбак" и РК "Дружба". В общей сложности - 3,5 тонны наваги. Первые первые пакеты свежевыловленной наваги уже доставили в село Восток и пгт Вахрушев. Всего в течение недели акцией планируется охватить около 1000 человек.
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