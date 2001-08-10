Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2023
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12:19, | Новости общества Сахалина и Курил

Выездной прием граждан для жителей Березняков перенесен на 17 февраля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Личный прием граждан руководителем департамента городского хозяйства для жителей села Березняки перенесен с 7 на 17 февраля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Прием населения пройдет в 16 часов в отделе по управлению территорией с. Березняки, ул. Крайняя, 8-а. Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-281, 300-765(2).

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