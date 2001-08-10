Алексей Белик проверил ход строительства сахалинского нефтегазового индустриального парка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На площадке Сахалинского нефтегазового индустриального парка начался финальный этап монтажа административно-лабораторных корпусов. Строители приступили к устройству перекрытий четвертого и пятого этажей трех зданий. Ход работ на объекте, запуск которого снизит зависимость отечественной отрасли от иностранных партнеров, проинспектировал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На Сахалине в больших масштабах ведется добыча углеводородов и производство сжиженного природного газа. Летом прошлого года губернатор Валерий Лимаренко дал старт строительству нефтегазового индустриального парка. Реализацией проекта по поручению по поручению правительства островного региона занимается "Корпорация развития Сахалинской области". На площадке в северной части Южно-Сахалинска соберутся компании, оказывающие сервисные услуги добывающим предприятиям. Здесь будут возведены здания для размещения офисов и лабораторий, производственные помещения, базы и склады. В парке резиденты смогут арендовать помещения, обеспеченные всем необходимым для организации работ, воспользоваться льготами в рамках территории опережающего развития "Южная".

- Мы строим объект, который имеет стратегическое значение для нефтегазовой отрасли Сахалинской области и Российской Федерации, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик. - Сегодня только пять процентов сервисных работ для островных предприятий нефтегазовой отрасли выполняются непосредственно на территории нашего региона. Большую часть технически сложных операций, например, ремонт турбин, трубопроводов, лабораторные исследования нефтепродуктов, выполняли иностранные подрядчики. Поэтому мы поставили перед собой задачу - снизить зависимость важной отрасли экономики от зарубежных партнеров. В нашем нефтегазовом парке будут работать отечественные компании, готовые заменить ушедшие из России иностранные предприятия. С запуском объекта будет создано более тысячи новых рабочих мест, доля сервисных работ и услуг для отрасли, выполняемых в нашем регионе, вырастет в пять раз, до 25 процентов.

Возведение объектов первой очереди парка идет по графику. Вышел на финишную прямую монтаж трех административно-лабораторных корпусов. Общая полезная площадь зданий превысит 19 тысяч квадратных метров. Также в состав первой очереди входит инженерная инфраструктура, необходимая резидентам для собственных инвестиционных проектов. Это системы электро- и водоснабжения, очистные сооружения, оптоволоконная линия связи.

- Строительство первой очереди мы планируем завершить до конца года. Все возможности для этого есть. Сейчас на площадке трудится около семидесяти человек. Задействована вся необходимая техника. При необходимости привлечем дополнительные силы. С вводом в строй объектов первой очереди часть резидентов получит возможность оборудования арендованных помещений, приступить к оказанию услуг добывающим нефть и газ предприятиям. Также они смогут начать оказывать услуги. Остальные резиденты готовятся к строительству собственных объектов в рамках второй очереди парка. Полное завершение стройки состоится в 2025 году, - рассказал исполнительный директор "Корпорации развития Сахалинской области" Дмитрий Вдовин.

Отечественные компании, являющиеся резидентами парка, будут, в частности, оказывать услуги по восстановлению трубопроводов без остановки технологических процессов, ремонтировать газовые турбины, электродвигатели и генераторы, производить подводно-техническое обслуживание объектов, выполнять перевозки негабаритных грузов и оборудования.

- Уход ряда иностранных компаний из России дал нам возможность открыть бизнес на Сахалине. Сейчас наша компания является резидентом нефтегазового парка. На его территории мы будем изготавливать офшорные корзины и контейнеры, это специальное оборудование, которое используется для доставки грузов, например, на буровые платформы. Численность коллектива превысит 50 человек, в основном набираем жителей области. Будут созданы и высококвалифицированные рабочие места, - поделилась генеральный директор компании "Металлсервиснефтегаз" Татьяна Литвинова.

В 2022 году в островном регионе в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" добыто 8,3 миллиона тонн нефти, включая газовый конденсат, 24,1 миллиарда кубометров природного газа, произведено 11,5 миллиона тонн сжиженного природного газа.