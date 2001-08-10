50 тысяч отработанных батареек собрали сахалинцы за полгода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первая партия отработанных батареек отправилась на переработку в Челябинск. Сахалинцы собрали больше тонны ненужных элементов питания меньше чем за год. Вредные отходы получат вторую жизнь и смогут принести пользу, рассказали ТИА "Острова" в ОА "Управление по обращению с отходами".

Жители островного региона приступили к сбору батареек летом прошлого года. В период с июля 2022 по февраль 2023 собрали 1120 тонн отработанных источников питания. А это значит, что примерно 50 тысяч батареек не будут разлагаться на полигонах или лесных массивах, а попадут на переработку.

- Мы часто напоминаем, что выбрасывать элементы питания вместе с бытовым отходами неправильно. Всего одна пальчиковая батарейка способна причинить существенный вред природе. Она будет разлагаться около ста лет, при этом загрязнит тяжелыми металлами порядка 20 квадратных метров земли. Можно сказать, что совместными усилиями мы спасли от загрязнения площадь равную 120 футбольным полям, - отметил заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.

Специальные контейнеры, куда можно сдать старые батарейки, сегодня установлены в магазинах, школах, учреждениях спорта и культуры. Всего 48 емкостей в виде большой батарейки "Duracell".

- Стыдно признаться, но раньше мы выбрасывали батарейки в мусорное ведро. Даже не задумывались о том, что нужно как-то иначе их утилизировать. Да и некуда было. Сейчас мне даже не нужно их дома накапливать. Сразу несу в соседний магазин и опускаю в контейнер для батареек. А сын мой складывает в пластиковую бутылку и может несколько месяцев в таком виде хранить. Потом тоже несет их сюда (в пункты сбора батареек. - Прим.ред.), - рассказала жительница Южно-Сахалинска Ольга Лукьянова.

Воспользоваться емкостями для отработанных батареек можно не только в Южно-Сахалинске, но и в Корсакове, Невельске, Аниве, Троицком, Долинске, Горнозаводске и Шахтерске. Список адресов опубликован на сайте регионального оператора в разделе "Новости". (www.aotko65.ru/?m=text&content=184)