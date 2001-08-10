50 тысяч отработанных батареек собрали сахалинцы за полгода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Первая партия отработанных батареек отправилась на переработку в Челябинск. Сахалинцы собрали больше тонны ненужных элементов питания меньше чем за год. Вредные отходы получат вторую жизнь и смогут принести пользу, рассказали ТИА "Острова" в ОА "Управление по обращению с отходами".
Жители островного региона приступили к сбору батареек летом прошлого года. В период с июля 2022 по февраль 2023 собрали 1120 тонн отработанных источников питания. А это значит, что примерно 50 тысяч батареек не будут разлагаться на полигонах или лесных массивах, а попадут на переработку.
- Мы часто напоминаем, что выбрасывать элементы питания вместе с бытовым отходами неправильно. Всего одна пальчиковая батарейка способна причинить существенный вред природе. Она будет разлагаться около ста лет, при этом загрязнит тяжелыми металлами порядка 20 квадратных метров земли. Можно сказать, что совместными усилиями мы спасли от загрязнения площадь равную 120 футбольным полям, - отметил заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.
Специальные контейнеры, куда можно сдать старые батарейки, сегодня установлены в магазинах, школах, учреждениях спорта и культуры. Всего 48 емкостей в виде большой батарейки "Duracell".
- Стыдно признаться, но раньше мы выбрасывали батарейки в мусорное ведро. Даже не задумывались о том, что нужно как-то иначе их утилизировать. Да и некуда было. Сейчас мне даже не нужно их дома накапливать. Сразу несу в соседний магазин и опускаю в контейнер для батареек. А сын мой складывает в пластиковую бутылку и может несколько месяцев в таком виде хранить. Потом тоже несет их сюда (в пункты сбора батареек. - Прим.ред.), - рассказала жительница Южно-Сахалинска Ольга Лукьянова.
Воспользоваться емкостями для отработанных батареек можно не только в Южно-Сахалинске, но и в Корсакове, Невельске, Аниве, Троицком, Долинске, Горнозаводске и Шахтерске. Список адресов опубликован на сайте регионального оператора в разделе "Новости". (www.aotko65.ru/?m=text&content=184)
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:40 Сегодня На Сахалине любительница парковаться на тротуаре вновь привлечена к ответственности
09:57 Сегодня Коммунальные службы Южно-Сахалинска устраняют еще один порыв на теплосетях
10:23 Сегодня 50 тысяч отработанных батареек собрали сахалинцы за полгода
08:16 Сегодня Поронайские хоккеисты защищают честь района на областном турнире "Спорт против подворотни"
17:19 3 Февраля В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
11:00 3 Февраля Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
15:08 3 Февраля Шесть тысяч сахалинских семей вывели из-за черты бедности
- 17:12 3 Февраля На Сахалине пройдет всероссийский фестиваль военно-патриотической песни
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?