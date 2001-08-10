Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2023
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09:41, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу и навагу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу и навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 февраля, торговля будет идти с 11.00 на ярмарочной площадке у ТЦ «Дом торговли» по адресу: пр. Мира, 106А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Навага будет продаваться по цене от 50 до 80 руб. за кг, камбала - 100 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Можайский О.В. 

Торговля идет в рамках реализации проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой по Сахалинской области».

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