Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу и навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 7 февраля, торговля будет идти с 11.00 на ярмарочной площадке у ТЦ «Дом торговли» по адресу: пр. Мира, 106А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Навага будет продаваться по цене от 50 до 80 руб. за кг, камбала - 100 руб. за кг. Рыбу реализует ИП Можайский О.В.

Торговля идет в рамках реализации проекта «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой по Сахалинской области».