Число рейсов рельсобуса между Южно-Сахалинском и Дальним возрастет до 30-ти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реформа общественного транспорта. Принято решение ввести новое расписание движения рельсобусов в Дальнее, учитывая возросший спрос местных жителей на этот вид транспорта. С 13 февраля, с учетом мнения людей и оценки перспектив развития территории, будут запущены дополнительные рейсы. Они станут ежедневными, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, интеграция железной дороги в систему общественного транспорта Южно-Сахалинска - один из стратегических проектов транспортной реформы. Реализация проекта, в рамках которого, в том числе, уже действуют два транспортно-пересадочных узла, внедряются транспортные карты, находится под личным контролем мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.

Начиная со следующего понедельника, согласно нововведениям, отправление первого рейса от привокзальной площади в Дальнее будет ежедневно в 7.30. С этого времени рельсобусы будут ходить каждые 40 минут до 10.10. После перерыва рейсы будут идти с 15.00 до 20.20 с таким же интервалом. Последний рейс из Южно-Сахалинска состоится в 21.30, в Дальнее прибывает в 21.38.

От ТПУ «Алые розы» в Дальнем первый рельсобус будет отправляться в 7.50, рейсы будут каждые 40 минут до 10.30, а также после перерыва - с 15.20 до 20.40. Последний рейс назначен на 21.50.

Напомним, ранее в Дальнее ходил один рейс утром, один - вечером. С 1 сентября 2022 года были дополнительно запущены по два рейса утром и вечером. С 13 февраля в каждую сторону будет по 15 рейсов.

- Администрация города и областное правительство понимают, что перспективное развитие Дальнего заключается в практически двукратном увеличении численности населения этого района. Соответственно, вопрос обеспечения максимальной транспортной мобильности жителей - это одна из наших главных задач. Мы приняли решение запустить дополнительные рейсы после того, как провели большой опрос и выяснили, что есть потребность в этом. С 13 февраля рельсобусы будут ходить каждые 40 минут с небольшим перерывом в обеденное время, такие изменения позволят жителям быть мобильнее. Частота движения возрастет с 12 до 30 в день, - отметил директор Центра развития городской среды Василий Вишневский.

Также, учитывая большое количество пожеланий горожан о потребности в вечернем рейсе в Дальнее, принято решение его организовать. С 13 февраля с понедельника по субботу маршрут вечернего рельсобуса из Корсакова в Южно-Сахалинск будет продлен до Дальнего. От станции «Пять углов» (Корсаков) поезд будет отправляться в 20.17. В 21.16 рельсобус, к примеру, будет на станции «Сити Молл», в 21.30 - отправится от привокзальной площади, в Дальнее рельсобус прибудет в 21.50.

В перспективе на ближайшие годы - организовать еще более ранние утренние рейсы из Дальнего для обеспечения максимальной мобильности. В 2024 году ожидается поставка дополнительных рельсобусов, обновление подвижного состава позволит это обеспечить в нужном объёме.

Также напомним, что в рамках транспортной реформы для пользователей Единых транспортных карт есть преимущество: в течение 45 минут с момента первой оплаты пассажир может бесплатно пересесть с городского автобуса на автобус, с рельсобуса на автобус, а также с автобуса на рельсобус на пригородном маршруте «Южно-Сахалинск - Дальнее» и в обратном направлении.

Единую транспортную карту можно приобрести в билетной кассе АО «Пассажирская компания «Сахалин»» на железнодорожном вокзале (на балансе 2 поездки) или в МУП «ГИАЦ» на ул. Пограничной, 30. Также купить пластиковый проездной можно на ТПУ «Алые розы» в Дальнем.

Как отметил Василий Вишневский, интеграция железной дороги в наземный транспорт уже по итогу четвертой недели после запуска ТПУ «Алые розы» привела к четырехкратному росту пассажиропотока из Дальнего. Поездка на железнодорожном транспорте до привокзальной площади занимает всего 8 минут, это в 3-4 раза быстрее поездки на автобусе или личном автомобиле.

Для минимизации транспортных задержек на железнодорожном переезде на ул. Сахалинской была проведена работа по переразметке и внедрению адаптивного светофорного регулирования.