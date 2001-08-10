В Южно-Сахалинске начались работы по восстановлению кровли пострадавшего от пожара дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре начались работы по восстановлению части кровли двухэтажного дома, расположенного по адресу: переулок Отдаленный, 2Б. Напомним, из-за возгорания, которое произошло поздно вечером 1 февраля, серьезно пострадала крыша здания, в котором проживают несколько семей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Выполнение ремонтных работ находится на контроле мэра города Сергея Надсадина и руководителей профильных департаментов. В настоящее время ведется разбор разрушенных конструкций с привлечением спецтехники. Как рассказал заместитель директора МУП «ЖЭУ-10» Денис Трофимов, уже вывезено несколько машин строительного мусора, разобрана крыша, проведены другие подготовительные работы.
– Необходимо восстановить стропила, обрешетку, уложить шифер. Мастера сделали все необходимые замеры, в ближайшее время будут закуплены материалы, – рассказал Денис Трофимов.
Также сегодня в течение дня на месте работают специалисты МУП «Электросервис» - они проложат новый электрический кабель и выполнят необходимые электромонтажные работы. Все работы планируется завершить в течение одной недели.
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