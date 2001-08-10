На Сахалине хотят провести самый массовый патриотический автопробег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
18 февраля в Сахалинской области планируется провести самый массовый патриотический автопробег в истории Дальнего Востока. Его инициаторы - неравнодушные жители и автолюбители, которые хотят выразить свою солидарность с земляками, выполняющими задачи в ходе специальной военной операции, рассказли ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
Принять участие в автопробеге уже пожелали сотни сахалинцев. Накануне инициативной группой на база Сахалинской областной Думы была организована встреча с членами автоклубов и общественных организаций города. Автопробег обещает быть многочисленным, поэтому к подготовке присоединились чиновники, депутаты и представители силовых структур.
Сбор автолюбителей начнётся в 08.00 утра на автопарковке у ТРК "Сити-Молл". Заезд на парковку будет организован со стороны ул. Ленина. Далее, в 10.00, маршрут движения колоны пройдёт по корсаковской трассе на аэродром "Пушистый", где, как и прошлом году, соберутся все участники автопробега.
Организаторы призывают участников автопробега украсить свои автомобили флагами и наклейками. Для пользователей приложения "Острова.65" будет изготовлены бесплатные флаги с тематикой мероприятия.
"Это уже третье такое масштабное мероприятие, которое мы организовываем. Ранее мы делали флешмоб в честь 75 -летия Сахалинской области. В прошлом году в это же время состоялся масштабный автопробег "Своих не бросаем", собравший более 1600 машин и более 2000 тысяч участников, среди которых были жители областного центра и районов области. Многие участвовали в мероприятии целыми семьями. Хотим, чтобы в этом году этот автопробег побил по числу участников все рекорды и стал самым массовым на Дальнем Востоке. Приглашаем всех сахалинцев принять участие в мероприятии, выразить единство с нашими земляками, которые сейчас находятся в зоне СВО", -поделилась волонтёр поисково-спасательного отряда "СОВА", Ксения Челышева.
На аэродроме "Пушистый" участников автопробега будет ждать интерактивные зоны в которых каждый желающий сможет написать письмо для бойца, передать видеопривет, осуществить перечисление средств для приобретения самого необходимого для бойцов, и, конечно, горячий чай и каша от наших военнослужащих, плов от Ассамблеи народов Сахалинской области, кофе и выпечка от предпринимателей - партнеров мероприятия. Со сцены участников поприветствуют организаторы проекта, а также сахалинские артисты, которые скрасят морозный день своими теплыми выступлениями.
В 2022 году патриотическая акция получила широкий отклик у жителей островного региона и продемонстрировала патриотический настрой и единение жителей Сахалинской области.
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