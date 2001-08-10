Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2023
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На пешеходном переходе на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков сбили пешехода
12:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня, 6 февраля, торговля осуществляется с 10.00 по следующим адресам:

- на ярмарочной площадке у ТЦ «Дом торговли» (Мира, 106А, цена - 80 руб/кг);

- северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17Г (цена - 90 руб/кг);

- около ТЦ «Янтарь» (пр. Мира, 229, цена - 70-90 руб/кг);

- севернее строения №13 по ул. Сахалинской, у супермаркета «Столичный» (цена - 90 руб/кг);

- северо-западнее пересечения улиц Сахалинская и Лермонтова (цена - 90 руб/кг).

Рыбу реализуют ИП Дорожкин А.М., ИП Власов И.В.

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