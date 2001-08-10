Современные мастерские появятся в сельской школе Долинского района

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Покровке в отдельном здании разместят школьные мастерские, которые станут своеобразным центром профориентации для ребят. Благодаря новому оборудованию уроки технологии для мальчиков и девочек станут интереснее. Само здание школы, которому уже почти полвека, ждет масштабный ремонт. Работы должны завершиться к новому учебному году, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве

Для сельской школы планируется закупить мебель, интерактивное оборудование и спортивный инвентарь, оснастить пищеблок, кабинеты химии и физики. Для уроков технологии приобретут гладильные доски, швейные машинки, холодильники, электроплиты, слесарные и фрезерные станки, наборы инструментов.

Ученики и педагоги принимали участие в разработке проекта мастерских. По просьбе ребят помещения оформят в яркой цветовой гамме.

– Мы невероятно счастливы, что у наших детей будут новые мастерские. В этих стенах я сама в конце 90-х занималась домоводством, но с тех пор помещения не использовались. Руководство школы советуется с нами при выборе оборудования. Мы хотим, чтобы наши дети занимались практическими занятиями в этих стенах, – поделилась мама семиклассника Елизавета Кониченкова.

В дополнительном здании, где расположатся мастерские, заменят кровлю, отремонтируют фасад, обновят пол и инженерные коммуникации. В основном корпусе школы обновление коснется крылец, пандуса и внешнего облика.

Работы проведут в рамках масштабной программы «Модернизация школьных систем образования» и «Народной программы» «Единой России». На капремонт СОШ в Покровке направят свыше 27 миллионов рублей федеральных и региональных средств. Дополнительное финансирование предусмотрено на обновление оборудования.

– Эту программу капитального ремонта школ мы называем проектом перезапуска учебных заведений на селе. Мы хотим сделать пространство школы притягательным для детей. Ребята смогут заниматься здесь тем, к чему действительно лежит их душа. Для этого создадим в Покровке и центр детских инициатив, – рассказала министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева, которая провела в школе Покровки встречу с педагогами и родителями.

Проект по обновлению островных школ на особом контроле губернатора области и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Валерия Лимаренко. В прошлом году удалось обновить 14 образовательных учреждений области. В этом году в 13 школах в районах области сделают капитальный ремонт и закупят современное оборудование.

Отметим, программа модернизации школ включает не только ремонт и обновление инфраструктуры, но и повышение квалификации учителей. Объемы областного финансирования на 2023 год составят почти 800 млн рублей, федерального – около 170 млн рублей.