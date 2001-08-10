Сотрудники безопасности нового аэровокзала Южно-Сахалинска уже готовы заступить на смену

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники службы транспортной и авиационной безопасности успешно завершили все необходимые для работы обучения, рассказали ТИА "Острова" в АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск".

Обеспечение высоких стандартов транспортной и авиационной безопасности - важнейший приоритет для главной воздушной гавани региона. Понимая сроки строительства и последующего запуска нового аэровокзала, сотрудники СТАБ приступили к обучению еще прошлой осенью.

Обучение и постоянное повышение квалификации дает возможность сотрудникам безопасности комплексно подходить к своей работе. Для лучшего понимания предмета и получения практики сотрудники СТАБ даже вышли на импровизированную смену.

"Несмотря на то что в терминале продолжаются строительные работы, коллеги буквально подручным средствами зонировали места будущих интроскопов входной группы и нарабатывали навык. Сегодня они отправляются на стажировку в действующий аэропорт. Для нас важно погрузиться в работу уже сейчас", - прокомментировал заместитель генерального директора АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" Игорь Конушкин.

В январе 2023 года сотрудники СТАБ завершили обучение. 39 специалистов службы транспортной и авиационной безопасности к выполнению своих обязанностей на территории аэровокзала готовы.

В полной мере сотрудники СТАБ приступят к работе после установки необходимого технологического оборудования. В данный момент завершается формирование транспортировочной ленты багажного терминала, затем строители начнут монтаж интроскопов.