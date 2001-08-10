В Южно-Сахалинске в тестовом режиме заработает автоматический пункт весогабаритного контроля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 10 февраля 2023 года в Южно-Сахалинске запустится автоматический пункт весогабаритного контроля. Первые три месяца он будут работать в тестовом режиме - без оформления штрафов на перевозчиков в случае превышения допустимых параметров, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Первый автоматический пункт весового и габаритного контроля на 11 км автомобильной дороги Южно-Сахалинск - Корсаков введён в эксплуатацию в декабре 2022 года в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Новый комплекс способен автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без его торможения или полной остановки. Также он вычисляет скорость движения машины и проводит фотофиксацию.
Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.
Информация о факте нарушения весогабаритных параметров будет отражатся на табло переменной информации, установленном в 300 метрах от зоны контроля по ходу движения.
Тестовый период эксплуатации автоматического пункта весогабаритного контроля после ввода в эксплуатацию на протяжении трех месяцев осуществляет работу без передачи данных о выявленных нарушениях в контрольно-надзорный орган, в соответствии с порядком осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, утвержденным приказом министерства транспорта РФ от 31.08.2020 № 348.
После проведенных работ автоматический пункт весового и габаритного контроля переведут в активный режим - с привлечением перевозчиков к ответственности при превышении допустимых весогабаритных параметров.
Информация о дате начала работы автоматического пункта весогабаритного контроля будет опубликована дополнительно.
В соответствии с действующим законодательством необходимо собственникам (владельцам) получить специальное разрешение для тяжеловесных и/или крупногабаритных транспортных средств через личный кабинет перевозчика на официальном сайте ФКУ "Росдормониторинг" в сети Интернет или через федеральную государственную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг". Выдача специальных разрешений осуществляется в электронной форме. Ранее такое разрешение требовалось при превышении общей массы или осевых нагрузок более чем на 2%, то теперь лимит подняли до 10%.
Узнать результаты измерений владельцам транспортных средств можно самостоятельно на официальном сайте Сахалинавтодора https://avtodor.sakhalin.gov.ru/services/.
Постановления по делу об административном правонарушении будут направляются заказным почтовым отправлением Почтой России по адресу регистрации собственника (владельца) транспортного средства или через портал Госуслуг.
По всем возникающим вопросам, связанным с функционированием автоматического пункта весового и габаритного контроля, собственники (владельцы) транспортного средства могут обращаться в Управление Сахалинавтодора по контактам, указанным на официальном сайте в сети Интернет.
Отметим, что развитие системы автоматического весогабаритного контроля на сохранение целостности дорожного покрытия, предусмотренного национальным проектом "Безопасные качественные дороги".
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