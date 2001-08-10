Валерий Лимаренко встретился с областными онкобольными
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко встретился с группой пациентов с онкологическими заболеваниями. Все они проходят лечение в областном онкодиспансере, получают необходимую терапию. Глава региона предложил в режиме регулярных встреч обсуждать вопросы, которые волнуют таких больных. По итогам первого собрания принят ряд важных решений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Услышать то, с чем сталкиваются пациенты от постановки диагноза, во время лечения, реабилитации, паллиативной помощи – главная цель создания рабочей группы при губернаторе. С предложением организовать такой совещательный орган к главе региона обратилась одна из жительниц областного центра, директор медицинской клиники Мария Ульянова. В своей практике сахалинка часто встречается с пациентами с различными заболеваниями.
– Помощь больным с онкозаболеваниями не ограничивается только специфической терапией. На ее качество жалоб от пациентов практически нет, в онкодиспансере оказываются все виды помощи. Но иногда нужно посмотреть на проблему чуть шире – продумать получение лекарств, возможности реабилитации, удобства в палатах. И принимать решения, опираясь на мнения самих пациентов, – рассказала Мария Ульянова.
За время встречи губернатор выслушал людей с разными диагнозами и проблемами. Жительница областного центра Екатерина высказалась о необходимости отдельного помещения – кабинета или комнаты, куда стационарные пациенты могли бы прийти, заняться своим хобби, например, вышивкой или просто пообщаться, отвлечься от однообразия в своей палате. Другой пациент рассказал о сложностях жителей районов записаться на прием к специалистам онкодиспансера. Еще один сахалинец посетовал на то, что оплата проезда в федеральную клинику не всегда учитывает конечный маршрут, иногда приходится доплачивать собственные средства.
– Все просьбы и обращения, которые я сегодня услышал – выполнимы. Мы развиваем современные сервисы связи, но упустили из внимания пациентов профильного учреждения. Дал поручение минздраву проработать механизм записи на прием для онкобольных. Для оплаты проезда будут выделены дополнительные средства – этот вопрос не должен волновать пациентов. Все, что сегодня озвучено, будет решено в кратчайшие сроки, - прокомментировал Валерий Лимаренко.
Улучшить условия пребывания в онкодиспансере поможет анкетирование. Его предложила проводить пациентка онкогинекологического отделения. Опрос будет осуществляться по нескольким критериям – отношение медперсонала, лечение и питание. Также во время встречи был затронут вопрос создания программы реабилитации для онкобольных. Он будет дополнительно рассмотрен с главным профильным специалистом Дальнего Востока.
Для получения обратной связи от пациентов и их родственников инициативная группа организовала горячую линию. С вопросами и предложениями можно обратиться по телефонам +7 914 759 30 80, +7 924 288 66 99.
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