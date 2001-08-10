В Южно-Сахалинске стартовал муниципальный этап конкурса "Педагог года-2023"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Церемония открытия муниципального этапа конкурса собрала педагогов из школ, гимназий, детских садов областного центра. Профессиональное состязание проходит в Южно-Сахалинске в 26-й раз. В этом году в конкурсе приняли участие рекордное количество педагогов - 33 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Приветствовал участников и гостей церемонии открытия вице-мэр Дмитрий Хайбриев. От имени мэра города он поблагодарил педагогов за высокий профессионализм, чуткость и внимательное отношение к детям.
- Очень важно, чтобы вы находили новые практики, не боялись их презентовать. За каждым из вас стоит группа поддержки: это ваши коллеги, родители, дети и, безусловно, они верят в вашу победу так же, как и мы. Уверен, что на этом конкурсе каждый из вас приложит максимум усилий, чтобы раскрыть новые грани в себе, своей профессии и добьется результатов. Желаю каждому из вас удачи! - подчеркнул вице-мэр.
С напутственным словом к конкурсантам обратилась директор департамента образования Светлана Мирова. Она пожелала участникам вдохновения и новых профессиональных открытий. Также педагогов поздравил председатель Городской Думы Олег Логачев.
Участники уже прошли заочный этап конкурса, представив жюри свои медиавизитки. В понедельник начнутся испытания очного этапа. Оценивать конкурсантов будет большое, альтернативное, предметное и детское жюри. В состав судейских коллегий вошли представители департамента образования города, победители и лауреаты конкурса прошлых лет, лучшие ученики школ областного центра.
До начала очного этапа конкурса для участников был организован методический семинар. В течение конкурсной программы южносахалинские педагоги посетят мастер-классы, открытые уроки, занятия и другие мероприятия.
- Я участвую в конкурсе впервые. Немного волнуюсь, так как я еще новичок в сфере образования. Для меня подготовка к конкурсу - творческий процесс. Здорово, что оценивать нас будет детское жюри. Я считаю, что для детей это большой опыт. Особенно для тех, кто хочет выбрать профессию педагога, - рассказала участница конкурса, учитель-логопед детского сада №32 Дарья Ярославкина.
В ходе конкурса победители будут названы в четырех номинациях: "Учитель года 2023", "Воспитатель года 2023", "Лучший педагог - дефектолог 2023", "Лучший педагог дополнительного образования 2023". Лидеры в каждом направлении представят Южно-Сахалинск на региональном этапе.
Добавим, организатором конкурса "Педагог года 2023" выступает департамент образования Южно-Сахалинска. Генеральный партнер - ИТ-"Тезона".
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