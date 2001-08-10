Около 40 сахалинских аграриев продают продукцию на бесплатной электронной площадке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На онлайн-ярмарке регионального Центра развития сельхозкооперации представлен весомый ассортимент фермерской еды - молочные и мясные изделия, овощи и живые масла. Денис Бабенков занимается выращиванием индейки тяжёлого кросса в Анивском районе, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве экономического развития.

- В сельском хозяйстве я с юности, начал работать у отца на ферме ещё с 11 класса. Можно сказать, пошёл по его стопам. Я вижу в этом деле большой потенциал развития и успеха, главное - любить его и относиться к работе добросовестно, - поделился фермер. - Моё хозяйство расположено на земельном участке площадью 20 гектаров. Цикл производства продукции состоит из инкубирования, подращивания молодняка, выращивания до убойного веса и забоя на мясо.

Аграрий регулярно пользуется региональными мерами господдержки. С помощью гранта и субсидий от министерства сельского хозяйства и торговли области удалось усовершенствовать производство. В хозяйстве появилась новая техника - инкубатор, климатическое оборудование. Также на участке построили инкубаторий и птичники. Реализует свою продукцию сахалинец через торговые сети области. Помогает в сбыте и бесплатная онлайн-площадка, которая работает на базе регионального Центра развития сельхозкооперации.

- Сегодня свою продукцию выставляют 38 сельхозпроизводителей по всей области. Каждый из них предоставляет индивидуальный подход к клиентам, организует быструю и удобную доставку. Все поставщики являются клиентами нашего Центра и зарегистрированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, - отметила руководитель регионального Центра развития сельхозкооперации Татьяна Бутакова.

Напомним, в региональном Центре развития сельхозкооперации аграриям помогают с оформлением документов для получения финансовой господдержки, решением земельных вопросов и проводят обучение по актуальным тематикам. Все услуги бесплатные благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Подробнее - на сайте selkhozcentr65.ru или по номеру 8 800 222 0123 (доб. 4).