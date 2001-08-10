Сахалинские рукодельницы в свободное время шьют одежду для бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Среди участниц группы "Сахалин: шьем для наших" есть профессиональные портные, а также те, кто просто любит швейное дело. Все они живут в разных городах области: Южно-Сахалинске, Ногликах, Александровск-Сахалинском, Долинске, Холмске, Корсакове и других. Присоединиться к мастерицам можно по названию группы в телеграм-канале, рассказали ТИА "Острова" в гордской администрации.

Сейчас в активе группы 20 человек. Несколько раз в неделю опытные участницы выполняют раскройку изделий, а затем дома умелицы соединяют детали на швейных машинках к заранее оговоренному сроку. Кто-то может изготовить три изделия, у кого-то хватает умения на десяток-другой вещей. Вместе с тем, как отмечает южносахалинка Вероника Манакова, важен вклад каждого человека в общее дело.

- Наши вещи по качеству ничем не хуже тех, которые продаются в магазине. Используем только проверенные, качественные ткани. А еще шьем с теплотой, с мыслями, что все вместе приближаем победу, - сказала она.

В зону СВО в рамках проекта «Сопричастность» сахалинские швеи уже отправили 168 толстовок, 88 маскировочных костюмов, 34 термокостюма, 75 балаклав, шапки, снуды, рукавицы, чехлы на каски. Сейчас готовится следующая большая партия изделий: 100 маскхалатов, 200 термокостюмов. Часть вещей сахалинки раздают бойцам, которые прибыли на Сахалин из зоны СВО на лечение или краткосрочный отдых.

Девушки отмечают, что все используемые материалы прошли тестирование в полевых условиях. Технологические вопросы обсуждаются с волонтерами из других российских регионов. А еще швеи учитывают пожелания самих бойцов: по возможности уточняют у них, что можно усовершенствовать в ходовых моделях.