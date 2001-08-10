Рекордные 170 тонн мусора раздельно накопили сахалинцы за первый месяц 2023 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Рекордные 170 тонн раздельно накопили сахалинцы за первый месяц 2023 года. Отходы пластика, металла и стекла будут переработаны и получат вторую жизнь. Работа по оснащению сетчатыми контейнерами городов и сел островного региона ведется в рамках национального проекта "Экология", рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".

Сегодня специальными контейнерами для пластика, металла и стекла обеспечены все районы острова. Последние два - Тымовский и Александровск-Сахалинский подключились к программе раздельного накопления отходов к концу 2022 г. Впервые в подсчете собранных сахалинцами отходов для переработки участвуют все районы Сахалина. Благодаря активности жителей их количество заметно увеличилось. Всего в 15 районах региональный оператор собрал почти 170 тонн сухих отходов. И пока это абсолютный рекорд за весь период реализации программы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на Сахалине.

- Результаты, несомненно, радуют. Прежде всего, это, конечно, связано с тем, что к экологической программе присоединяются новые населённые пункты. Между тем, мы замечаем, что сами сахалинцы стали охотнее сортировать отходы дома. Количество обращений в адрес министерства ЖКХ и управления по обращению с отходами заметно увеличилось. Люди интересуются: что можно складывать в сетчатые контейнеры, в каком виде лучше накапливать отходы. Ни одно такое обращение не остается без внимания, - рассказала министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.

На первом этапе сортировка отходов происходит дома. Для этого сахалинцам не обязательно иметь несколько мусорных ведер. Подойдет обычный пакет, куда нужно помещать пластиковые бутылки из-под напитков, растительного масла и бытовой химии, стеклянные и алюминиевые банки и бутылки, а также жестяные банки из-под консервов. По мере накопления складывайте раздельно накопленные отходы в ближайший сетчатый контейнер. Отдельным рейсом мусоровозы забирают содержимое не реже 1 раза в неделю в районах и 2-3 раза в неделю - в областном центре, и отвозят на сортировку.

- Программа раздельного накопления набирает обороты. Мы замечаем, что сетчатые контейнеры в ряде районов области стали заполняться быстрее. Но, к сожалению, часто наблюдаем, что в эти контейнеры помещаются обычные смещённые отходы. Хотелось бы призвать сахалинцев ответственней подходить к процессу раздельного накопления, - добавил заместитель генерального директора АО "Управление по обращению с отходами" Иван Морозов.

Для того, чтобы не допустить преждевременное переполнение сетчатых контейнеров, перед тем как сложить пластиковые бутылки в бак, их необходимо сжать, чтобы максимально выпустить воздух.

Напоминаем, раздельные накопление и сортировка - важнейший этап для снижения количества отходов, которые захоранивают на полигонах. В прошлом году к управлению региональным оператором по обращению с отходами в Сахалинской области приступила группа компаний "Ситиматик". Она работает в восьми российских регионах и является одним из лидеров рынка обращения с ТКО в стране. Основные направления деятельности группы: реализация инфраструктурных проектов, выполнение функций регионального оператора, реализация вторичных материальных ресурсов (ВМР), а также развитие собственной программы сбора и переработки ВМР.