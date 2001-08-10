С начала года газ пришел в дома более полусотни южно-сахалинских семей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается работа по газификации частного сектора. За первый месяц 2023 года в областном центре к газу подключено 55 домовладений, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Среди подключенных в первый месяц 2023 года - квартира Галины Петровой, которая проживает в Хомутово. Хотя газ в дом южносахалинки пришел лишь в конце января, женщина уже успела оценить его преимущества. Горожанка отмечает, что дома стало значительно теплее.
- Я живу здесь с 2019 года, ранее квартира отапливалась от электричества. Было очень холодно и дорого, счета в зимний период доходили до 6 тыс. руб., - рассказала южносахалинка. - Уверена, что теперь расходы сократятся. 31 января мне подключили газ и уже к вечеру я ощутила, насколько стало теплее! На газовой плите готовить гораздо быстрее. Я очень рада.
Как пенсионеру Галине Петровой положена компенсация стоимости газового оборудования: плиты, котла, счетчика, сигнализатора загазованности. Документы женщина планирует подать в ближайшее время.
Напомним, в муниципалитете действуют два механизма компенсационных выплат для жителей городского округа. После завершения строительно-монтажных работ газового оборудования в границах земельного участка собственник может направить документы в департамент городского хозяйства и получить возмещение затрат. Либо заключить трехсторонний договор на оказание услуги с подрядной организацией. В этом случае выплата будет осуществляться напрямую подрядчику.
Размер компенсации на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования составляет 152 тыс. руб. Дополнительные меры поддержки в размере 50 тыс. руб. на покупку оборудования могут получить отдельные категории граждан: пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны и семьи с детьми-инвалидами.
Добавим, газификация городского округа является одним из приоритетных направлений работы муниципалитета и находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, координатора партийного проекта «Единая Россия» «Зеленая экономика». Отметим, правительство Сахалинской области поставило масштабную задачу по газификации всех муниципалитетов до 2025 года.
Для вступления в программу догазификации с заявкой на технологическое присоединение можно обратиться в офисы «Газпром газораспределение» на пр. Победы, 39. Время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота – с 09.00 до 13.00, воскресенье – выходной). Кроме того, заявку можно подать удаленно на сайте единого оператора газификации РФ: https://connectgas.ru/.
Получить консультацию также можно в департаменте городского хозяйства администрации города (пр. Мира, 64А) или по телефону: 300-584 (доб.1, 4, 6, 7).
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