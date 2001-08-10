Шесть тысяч сахалинских семей вывели из-за черты бедности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О мерах поддержки сахалинцев и курильчан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Благодаря целенаправленной работе областных властей удалось повысить благосостояние 6 тысяч семей - это около 18 тысяч сахалинцев и курильчан. 700 семьям на островах помогли улучшить жилищные условия. Глава региона заверил: реализация социальных программ обязательно будет продолжена, и все, кто по-настоящему нуждается в помощи, получат ее.

В островном регионе адресно работают с семьями с низкими доходами. Сначала социальные работники провели анкетирование - обошли каждую малоимущую семью, выяснили, в чем она нуждается. Затем создали цифровые карты, где прописаны конкретные шаги, как вывести людей из-за черты бедности.

- Я каждую неделю провожу личные приемы семей, которым необходима помощь. В большинстве случаев это одинокие мамы. К примеру, женщина работает помощником воспитателя, мы организуем для нее обучение, и она становится воспитателем, получает зарплату, почти вдвое больше. У другой мамы ребенок-инвалид, она ухаживает за ним и не может выйти на работу. Мы привлекаем в помощь социального работника, и у женщины появляется возможность увеличить доход семьи. Не только я, но и главы районов регулярно встречаются с малоимущими семьями. Мы знаем каждого человека, каждую жизненную историю. Такая практика личных приемов позволила глубже изучить проблемы людей и подобрать для них эффективные решения, - рассказал Валерий Лимаренко, отвечая на вопрос редактора телеканала "ОТВ-Сахалин".

Малоимущим сахалинцам и курильчанам помогают в трудоустройстве, переобучении или открытии своего дела. Если требуется, решают вопросы с жильем, оказанием медицинской помощи, устройством детей в детский сад рядом с домом. Кроме того, нуждающиеся получают продовольственные сертификаты - 1900 рублей на каждого члена семьи ежеквартально.

Свою действенность показал социальный контракт: семьям предоставляют единовременные или ежемесячные выплаты, чтобы самостоятельно выйти из трудной жизненной ситуации. Нередко люди направляют средства на открытие собственного дела. За 2022 год такой поддержкой воспользовались порядка 900 сахалинцев и курильчан.

На регулярной основе Валерий Лимаренко проводит также встречи с инвалидами. На одной из них выяснилось, что около 1500 человек испытывают сложности с обеспечением техническими средствами реабилитации. Благодаря договоренности губернатора с федеральными властями удалось ускорить этот процесс с года до одного месяца. К концу декабря прошлого года все, кому требовались специальные средства, их получили.