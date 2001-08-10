В Поронайске готовятся к сдаче 30 квартир для переселения из аварийного жилфонда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайском районе продолжается строительство домов для переселения из аварийного жилфонда. В ближайший месяц в районном центре сдадут новый 30-ти квартирный дом. В него переедут жители Поронайска и сельских населенных пунктов, чье жилье признано непригодным для проживания после 1 января 2017 года.
Масштабная стройка на пересечении улицы Гагарина и улицы 40 лет ВЛКСМ ведется с 2019 года. Это третья пятиэтажка, возведенная в этом районе. Первые два дома были сданы два года назад – ключи от новых квартир получили 60 семей. Строительство третьего дома стартовало в мае прошлого года. В новостройке 30 двухкомнатных квартир по 48,5 м². Во всех квартирах раздельные жилые комнаты и санузел, кухня, прихожая, остекленный балкон. В жилых помещениях выполнена чистовая отделка, имеется необходимое сантехническое оборудование, электронагреватель и плита.
В пятиэтажку переедут несколько семей из Поронайска и Гастелло. Основная часть переселенцев, которые получат новое жилье в этом доме – это жители села Тихменево. Сейчас новостройка полностью готова, строители проводят уборку помещений, вывозят строительное оборудование и мусор. Через неделю в рамках проекта «Народный контроль», который реализуется по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, свое новое жилье смогут осмотреть будущие жильцы.
- «Народный контроль» позволяет гражданам, ожидающим переселения, проинспектировать работу застройщика. При наличии обоснованных замечаний и претензий со стороны людей, подрядчик обязан устранить недочеты до сдачи объекта в эксплуатацию. После этого, по традиции, пройдет торжественное вручение ключей, - прокомментировала ведущий советник жилищного отдела Администрации Поронайского городского округа Светлана Маштакова.
- Очень жду, когда завершится строительство дома. Сейчас я проживаю в полублагоустроенной двухэтажке в селе Тихменево. Дом, конечно же, очень изношен, он был построен больше сорока лет назад и не имеет централизованного отопления. В каждой квартире стоит печка, уголь складируем в подвале. В таких условиях жить очень сложно, тем более пенсионерам. А здесь живут в основном люди старшего поколения. Поэтому я и мои соседи с нетерпением ждем, когда дом будет построен. Мы сразу же переедем не раздумывая, - поделилась жительница села Тихменево Наталья Полякова.
Обеспечение населения Поронайского городского округа качественным жильем – одна из важнейших задач социально-экономического развития района. В 2023 году в муниципальном образование планируется переселить из непригодного для проживания жилья еще 24 семьи. Это 12 жилых двухквартирных жилых домов с земельными участками в селе Гастелло. Кроме того, планируется начать строительство жилья трех домов в Поронайске и девяти домов в селе Майское.
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