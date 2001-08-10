Пособия для сахалинцев и курильчан с 1 февраля стали больше

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Постановление правительства РФ устанавливает рост более чем 40 различных пособий, выплат и компенсаций. С 1 февраля соцвыплаты, не привязанные к величине прожиточного минимума, поднимутся на 11,9%. По словам управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Сахалинской области Оксаны Пестовой, уровень индексации определён инфляцией в 2022 году.

- С 1 февраля 2023 года ряд пособий и мер поддержки, предоставляемых отделением Социального фонда России по Сахалинской области, проиндексированы на 11,9% в соответствии с уровнем инфляции за прошлый год, определенным Росстатом, - сказала Оксана Пестова. - Материнский капитал, который предоставляется островным семьям в рамках нацпроекта "Демография", будет составлять 586,9 тысячи рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей на второго ребенка.

Среди категорий граждан, которые с 1 февраля получат увеличенные выплаты семьи с детьми, ветераны, инвалиды и другие. Перерасчёт произведён всем федеральным льготникам Сахалинской области.

- Ежемесячная денежная выплата героям или полным кавалерам ордена Славы увеличилась на 8,9 тысячи рублей до 83,5 тысячи рублей, - добавила Оксана Пестова. - Ежемесячные денежные выплаты и стоимость набора социальных услуг также проиндексированы исходя из фактического индекса роста потребительских цен за прошлый год. Перерасчет произведен почти 26 тысячам федеральных льготников Сахалина и Курил.

Стоит отметить, что все выплаты пособия и компенсации начиная с 2023 года централизовано предоставляет Социальный фонд России. Новый фонд обеспечивает выплату пенсий, пособий и друг мер социальной поддержки, за которые ранее отвечали Пенсионный фонд и Фонд социального страхования России.

Повышение соцвыплат в России проведено в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина. Проводя тематическое совещание в конце 2022 года, глава государства заявил: «важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции».

Особый контроль за этим направлением деятельности обозначил Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ: «Индексация предусмотрена в федеральном бюджете и является необходимой частью системы социальной защиты граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке. Эти вопросы – постоянно в повестке Правительства».

Минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум в России регулярно увеличиваются, чтобы компенсировать негативное влияние инфляции. В 2022 году, к примеру, эти значения поднимали дважды. Таким образом увеличился размер и других, привязанных к ним, выплат.