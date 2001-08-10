Миллион цветов начнут высаживать в Южно-Сахалинске уже ко Дню Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В предстоящем теплом сезоне в островной столице появятся новые клумбы и газоны, а также будут произведены реставрационные высадки деревьев и кустарников, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По информации МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска", первые высадки цветочной рассады стартуют в начале мая. Около 20 тысяч штук красочной виолы будут радовать горожан уже ко Дню Победы. Городские клумбы и кашпо будут украшать яркие бархатцы, нежные бегонии и бальзамины, а также ароматные шалфей, котовник, пушистые астильба, молиния, овсяница.
- В этом году мы планируем побить рекорд прошлого года, когда было высажено более, чем 600 тысяч цветов, и увеличить это цифру до 1 миллиона. 700 тысяч цветов будет высажено силами муниципалитета, 300 тысяч - традиционно помогут высадить учреждения культуры, образования, городские организации и предприятия, ТОСы, - отметил инспектор 1-й категории МКУ "Управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска" Кирилл Пигун.
Так, основные масштабные клумбы с необычным дизайном расположатся на пр. Победы, пр. Мира и на ул. Горького - вдоль ограждения Ботанического сада, где сейчас высвободились большие газонные части.
Кроме этого, будет проведена работа по восстановлению живой изгороди там, где за последние 5 лет появились утраты. Всего планируется высадить более 1000 кустарников. Также в Южно-Сахалинске появятся новые лиственные и хвойные деревья. Молодые саженцы клена, ивы, рябины, ели, сосны, лиственницы будут достигать от 2 до 3,5 метров.
Отметим, что вопросы благоустройства и озеленения остаются особым приоритетом администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина, регионального куратора партийного проекта "Зеленая экономика"
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