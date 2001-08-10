Строительство объездной дороги в Южно-Сахалинске начнется в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Новая транспортная артерия соединит федеральные трассы Южно-Сахалинск - Холмск, Южно-Сахалинск - Корсаков и Южно-Сахалинск - Оха. Общая протяженность новой дороги составит более 40 километров. Об этом губернатор Валерий Лимаренко рассказал в интервью ведущим телеканалам области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- Наряду с развитием авиационного и морского транспорта в области это один из самых масштабных проектов в сфере. Новая объездная дорога позволит разгрузить потоки, прежде всего, грузовых машин из портов, а значит в областном центре будет меньше пробок и воздух станет чище. Кроме того, так называемая промзона в Южно-Сахалинске занимает десятки гектаров. Мы хотим по максимуму выносить эти объекты к новой объездной дороге, чтобы и логистический центр формировался там, и в городе было больше места для других важных для жителей объектов. Регион подготовил обоснование инвестиций по дороге, уже в мае этого года приступим к работам, - отметил Валерий Лимаренко.
Вместе с тем в регионе продолжается работа по асфальтированию федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха. В прошлом году построено 59 километров дороги на нескольких участках. В этом году планируется заасфальтировать 86 километров дороги. Полностью грунтовый разрыв между Ногликами и Охой ликвидируют до конца 2024 года. Также работы по строительству и реконструкции ведутся на региональных и местных дорогах.
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