57 семей в Невельске в этом году отметят новоселье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В пятиэтажку, которая сейчас возводится на улице Северной, переедут проживающие в трех домах по улице Победы. Квартиры новоселы получат бесплатно в рамках программы расселения аварийного жилья. Сахалинская область остается одним из регионов-лидеров в стране в решении этого вопроса, рассказали ТИВ "Острова" в региональном правительстве.
Новый дом на улице Северной начали строить прошлым летом. Сейчас строители возводят третий этаж, параллельно ведется установка новой трансформаторной подстанции. Переедут в новостройку невельчане, проживающие сейчас в домах № 21, 25 и 35 по улице Победы.
- Для меня новость о том, что я перееду в новую квартиру, стала настоящей неожиданностью. Очень рада, что появилась возможность улучшить свои жилищные условия, тем более у меня пойдет в школу ребенок, а добираться с нового адреса будет намного ближе. Я каждый день проезжаю мимо стройки, с нетерпением жду завершения, - поделилась будущая жительница нового дома Елена Радченко.
Все квартиры сдадут "под ключ" - в чистовой отделке, с сантехникой, плитами, электротитанами, датчиками задымления, счетчиками учета воды, электричества, застекленными балконами. На придомовой территории высадят деревья, кустарники, цветники и газоны, установят детскую площадку. Для удобства владельцев автотранспорта предусмотрена парковочная зона. Сдать новостройку планируют в ноябре 2023 года.
- С 2021 года в нашем районе расселено пять многоквартирных жилых домов площадью около 5 тысяч квадратов. Только в прошлом году мы переселили 113 человек. А вообще в районе на сегодня аварийным признано более 13 тысяч квадратных метров жилья, необходимо переселить более 600 человек. Будем и дальше решать эту важнейшую задачу, - рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник.
Напомним, Сахалинская область вошла в число первых регионов страны, где ещё в 2020 году завершили расселение жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Уже по новой программе за последние два года жилищные условия улучшили почти для 8 тысяч сахалинцев и курильчан. В прошлом году Сахалинская область получила из федерального бюджета более 10 млрд рублей - это наибольший объем поддержки на расселение непригодного жилфонда среди всех российских регионов. Квартирный вопрос решается с помощью различных механизмов: приобретается жилье на первичном и вторичном рынках, выплачивается выкупная стоимость аварийных квартир. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в этом году из аварийного жилья в регионе планируется переселить 5 тысяч человек.
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