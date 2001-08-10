150 тысяч сахалинцев и курильчан до конца года пройдут углубленное медицинское обследование
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На диспансерном наблюдении будут находиться все островитяне, страдающие от хронических заболеваний и состоящие на учете в медицинских учреждениях, рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
- В 2021 году углубленное обследование прошли около 73 тысяч человек. В 2022 году - более 90 тысяч. Совсем недавно мы открыли новый корпус Центральной поликлиники. Это позволит вдвое увеличить мощности по обследованиям. Поэтому считаю важным обзвонить всех, кто состоит на учете с хроническими заболеваниями, и пригласить на прием. Для каждого пациента необходимо разработать индивидуальный план предоставления медицинской помощи - в зависимости от заболевания и его тяжести. Задача на год - 150 тысяч человек, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Глава региона подчеркнул, что через год в областном центре будет введен новый корпус КДЦ, который станет медицинским центром международного уровня.
Особое внимание в островном регионе уделяется улучшению доступности услуг здравоохранения в отдаленных населенных пунктах. Так, в селах идет строительство ФАПов. Новые объекты в этом году появятся в Углегорском, Долинском и Макаровском районах.
При необходимости медпункты оснащают программно-аппаратными комплексами "Умный ФАП". Они позволяют обследовать пациентов, передавать данные в медицинские учреждения и дистанционно получать консультации врачей.
В прошлом году "Умные ФАПы" получили 13 сел на Южных Курилах, в Корсаковском, Александровск-Сахалинском, Охинском, Анивском и Поронайском районах. Благодаря этому 3,5 тысячи человек прошли оперативное обследование в своем селе.
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