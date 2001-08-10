В ситуации с водой в сахалинской реке Углегорка будет разбираться экологическая компания

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Независимые экологи отобрали пробы в районе выше впадения реки Лесной в реку Желтую. Также пробы взяты в местах выпуска с Солнцевского угольного разреза отработанной воды в точках выше и ниже по течению реки. Результаты лабораторных исследований будут готовы через 10 дней, рассказали ТИА "Острова" в ВГК.

Солнцевский угольный разрез создал комиссию с целью выявления возможного источника повышения мутности Углегорки. В результате оперативного анализа отобранных проб выявлено: мутность реки до впадения в нее реки Желтой (73,5 мг/л) превышает аналогичные показатели перед блоком фильтровальных сооружений (56,1 мг/л), что показывает факт отсутствия влияния со стороны разреза.

Добавим, что Солнцевский угольный разрез осуществляет деятельность по добыче угля в соответствии с действующей разрешительной документацией при регулярном проведении производственного экологического контроля.