Сахалинский школьник, создав дизайн ливреи самолета, вошел в десятку лучших на всероссийском конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученик 9-го класса Артем Севостьянов предложил нестандартное решение, выполняя творческое задание в рамках всероссийского фестиваля-конкурса молодых талантов в области дизайна и архитектуры ProDESIGN.Junior. Юный южносахалинец принял в нем участие в формате онлайн, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

ProDesign.Junior - соревнование для молодых дизайнеров и выпускников. Конкурс проводился среди ребят от 15 лет в трёх возрастных категориях - школьники, студенты и уже работающие специалисты.

Ученику кванториума при гимназии №3 Южно-Сахалинска Артему Севостьянову о проведении такого конкурса рассказали преподаватели. Молодой человек, который обучается на направлении промдизайн около трех лет, решил попробовать свои силы в номинации "Графический дизайн".

Согласно заданию, конкурсантам необходимо было создать дизайн ливреи самолета и мерч (товар с символикой бренда), в которых должен прослеживаться единый графический стиль. Артем с заданием справился, представив на суд жюри дизайн самолета и футболки с изображениями северного сияния. Нестандартное решение, которое он предложил, помогло ему войти в десятку лучших со всей страны.

- Чем-то определённым я не вдохновлялся. Просто пришла идея сделать что-то связанное с природой, а там уже возникла мысль изобразить северное сияние. Работал в программе Procreate, - поделился Артем Севостьянов, который по итогам получил сертификат об участии.

Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли, в том числе, директор департамента специальных выставочных проектов МВЦ "Крокус Экспо" Сергей Егорычев, российский архитектор, председатель комиссии по монументальному искусству Московской Городской Думы, член Союза дизайнеров РФ, член Союза художников РФ, Заслуженный архитектор РФ Игорь Воскресенский, член Национальной Академии Дизайна, член Союза Дизайнеров Татьяна Шулика и другие эксперты индустрии и смежных областей.