На Сахалине следователи устанавливают обстоятельства ДТП со школьным автобусом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием школьного автобуса, произошедшем утром 03 марта на участке автодороги Южно-Сахалинск – Холмск, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

На место происшествия выехали следователи Холмского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты следственного управления.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, наличие телесных повреждений у школьников, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки детей и эксплуатацию специализированного транспорта, а также лиц, ответственных за надлежащее состояние дорожного полотна.