Белорусские журналисты прибыли на Сахалин оценить наше сотрудничество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группа журналистов Белтелерадиокомпании из Минска прибыла в Южно-Сахалинск для съемок серии репортажей о сотрудничестве Республики Беларусь и островного региона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Партнерские отношения между администрацией города и Республикой Беларусь были установлены семь лет назад. В 2016 году муниципалитет приобрел 112 автобусов большого и среднего классов, произведенных ОАО «Минский автомобильный завод». Общественный транспорт работает на городских маршрутах до настоящего времени. Техника зарекомендовала себя надежной, качественной, удобной для водителей и пассажиров. Поэтому в администрации Южно-Сахалинска было принято решение обновить подвижной состав в ходе транспортной реформы.

- Мы продолжаем работать с Республикой Беларусь в этом направлении. В прошлом году администрация города заключила сделку со СберЛизингом на поставку 100 новых автобусов МАЗ, которые должны прийти весной. Это 15 автобусов большого класса и 85 среднего класса. Первые автобусы мы ожидаем в конце марта. Они будут с системами видеонаблюдения, бескондукторной оплаты, видеопанелью, климат-контроля. Жителям будет комфортно пользоваться общественным транспортом, - рассказал вице-мэр Виталий Данилов.

Также муниципалитет продолжит сотрудничество с Республикой Беларусь по обеспечению городского округа техникой для содержания улично-дорожной сети. У города есть опыт работы с такими машинами. На заводе им. М.А. Федотова уже используется подобная техника производства компании ОАО «Амкодор» и Минского тракторного завода.

В декабре администрация города Южно-Сахалинска подписала договор о побратимских связях с белорусским городом Гродно. Он предусматривает сотрудничество в экономической, административной, культурной сферах.

В данный момент муниципалитет прорабатывает вопрос взаимодействия с бизнес-группами Гродно. В частности, обсуждается вопрос об открытии в областном центре представительства для предпринимателей Республики Беларусь, которые готовы представить южносахалинцам свою продукцию. Такая же площадка появится и в Гродно. На ней сахалинские производители смогут реализовывать свои товары.