Сахалинские школьники примерят на себя профессию аналитика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 13 февраля по 12 марта 2023 г. в школах по всей стране будет проходить "Урок цифры" по анализу данных в бизнесе и программной разработке. Мероприятие регулярно проводится АНО "Цифровая экономика", Минцифры России и Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.
"В рамках общего образования важно сформировать у школьников знания и навыки в области фундаментальных наук, при этом особенно ценно погружение в образовательный процесс заданий, подготовленных практикующими специалистами. Текущий "Урок цифры" по теме анализа данных составлен таким образом, чтобы ребята могли погрузиться в мир реальных бизнес-задач и протестировать профессию аналитика. При этом ребятам достаточно иметь базовые знания по математике и логике. Мы считаем поддержку интереса и мотивации школьников к информационным технологиям, а также раннюю профориентацию школьников в ИТ важной частью на пути в цифровой трансформации", - комментирует директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.
Для удобства проведения занятий материалы Урока дополнены методическими рекомендациями для педагогов, сценарии проведения занятий предложены с учётом разной технической оснащенности классов.
"Новый "Урок цифры" позволяет детям погрузиться в по-настоящему увлекательную и перспективную сферу ИТ уже с первых классов. Школьники смогут узнать, как разрабатываются компьютерные программы, которыми мы пользуемся ежедневно, что такое анализ данных и как работают информационные технологии в целом. Вполне возможно, что в будущем ребята станут крутыми ИТ- специалистами благодаря нашему совместному с Минпросвещения, 1С и АНО
"Цифровая экономика" проекту", - сказала директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.
Для дополнительной подготовки педагогов к "Уроку цифры" 7 февраля на сайте проекта пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками Урока. Они помогут педагогам разобраться в методических материалах, больше узнать об анализе данных в бизнесе и программной разработке, а также передать школьникам знания о работе с инструментами аналитика.
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