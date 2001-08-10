Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2023
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16:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

20-летний сахалинец-рецидивист украл пожертвования из церковного прихода

20-летний сахалинец-рецидивист украл пожертвования из церковного прихода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от настоятеля прихода о том, что неизвестное лицо в период с 17 на 18 декабря путем отжатия окна проникло в помещение прихода "Архангела Михаила", расположенного в селе Углезаводск, откуда похитило 17 тысяч рублей, оставленных людьми в качестве пожертвований, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен 20-летний житель села Быков, который скрывался в течение двух месяцев от правоохранителей и был задержан при содействии холмских оперативников в городе Холмске. Молодой человек ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности по шести эпизодам краж из церковных помещений Долинского района. Он похищал деньги, ценные вещи, продукты питания, ювелирные изделия из серебра, документы, инструменты и другое имущество.

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