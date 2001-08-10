Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2023
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16:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Закрыто движение на автомобильной дороге Курильск - Аэропорт Буревестник

Закрыто движение на автомобильной дороге Курильск - Аэропорт Буревестник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с отсутствием видимости и  образованием снежных заносов,  невозможностью обеспечения безопасного движения, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение для всех видов транспортных средств на автодороге г. Курильск – Аэропорт "Буревестник", рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В настоящее время на данном участке работает техника дежурных служб.

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