Мэр Южно-Сахалинска собрал совещание из-за нападения на горожан бездомных собак

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с участившимися обращениями жителей в администрацию города на агрессивное поведение безнадзорных животных и зафиксированными фактами нападений собак на людей мэр Сергей Надсадин провел оперативное совещание по данному вопросу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В ходе совещания руководители профильных подразделений и вице-мэр Алексей Римша, курирующие направление, рассказали о том, какая работа ведется в Южно-Сахалинске по контролю за безнадзорными животными и минимизации рисков для здоровья населения, связанных с бродячими собаками. Сергей Надсадин потребовал взять эту работу на особый контроль, подчеркнув, что недопустимы случаи, когда от животных страдают горожане и особенно дети. Сегодня отработка заявок на отлов собак ведется в круглосуточном режиме, сигналы жителей отрабатываются в течение суток.

У администрации Южно-Сахалинска заключены муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных, на содержание агрессивных собак, которые не подлежат выпуску в естественную среду, а также на проведение медицинских манипуляций - кастрацию и стерилизацию, чипирование.

На совещании также присутствовал один из подрядчиков, который ведет отлов животных, который рассказал как построена эта работа в городе. Уточним, в соответствии с действующим законодательством любое безнадзорное животное, отловленное в местах общего пользования, сначала проходит медицинское обследование на состояние здоровья. Затем в течение двух недель после проведения всех ветеринарно-профилактических мероприятий, если собаки признаны не опасными, они должны быть выпущены естественную среду. Агрессивные и больные особи помещаются в приют на пожизненное содержание.

Отметим также, жалобы от населения в Южно-Сахалинске на безнадзорных собак поступают как в отношении чипированных животных, так и не имеющих специальную метку. Чипированные собаки также сбиваются в стаи и представлюят угрозу. Наличие чипа, не означает, что собака не может нести опасность для человека. Что касается нечипированных собак, практика показала, что все обращения о нападении собак сконцентрированы в нескольких районах города. Это обусловлено тем, что сами жители активно прикармливают животных, строят им будки в непосредственной близости к жилым домам и детским площадкам. При этом некоторые граждане проявляют агрессию по отношению к отловщикам, которые приезжают на место по жалобам других жителей.

- Любая собака, которую гражданин считает своей, любит ее, ухаживает и кормит, должна жить дома. При этом на улице обязательно нахождение с поводком, ошейником и намордником. В том случае, если собака ну улице находится безнадзорно, она будет отловлена, - отметил Алексей Римша. - В преддверии весеннего периода, когда животные проявляют интерес друг к другу, они становятся еще более агрессивными к людям. Поэтому все заявки мы отрабатываем максимально оперативно.

Напомним, южносахалинцы могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по телефону: 300-765 (доб. 1, 2), а также отправлять заявки на отлов в любое удобное время через официальные аккаунты муниципалитета.

Администрация Южно-Сахалинска еще раз убедительно просит граждан не прикармливать животных и не создавать им условий проживания на улице в микрорайонах города.