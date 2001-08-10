Мэр Южно-Сахалинска собрал совещание из-за нападения на горожан бездомных собак
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с участившимися обращениями жителей в администрацию города на агрессивное поведение безнадзорных животных и зафиксированными фактами нападений собак на людей мэр Сергей Надсадин провел оперативное совещание по данному вопросу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В ходе совещания руководители профильных подразделений и вице-мэр Алексей Римша, курирующие направление, рассказали о том, какая работа ведется в Южно-Сахалинске по контролю за безнадзорными животными и минимизации рисков для здоровья населения, связанных с бродячими собаками. Сергей Надсадин потребовал взять эту работу на особый контроль, подчеркнув, что недопустимы случаи, когда от животных страдают горожане и особенно дети. Сегодня отработка заявок на отлов собак ведется в круглосуточном режиме, сигналы жителей отрабатываются в течение суток.
У администрации Южно-Сахалинска заключены муниципальные контракты на отлов безнадзорных животных, на содержание агрессивных собак, которые не подлежат выпуску в естественную среду, а также на проведение медицинских манипуляций - кастрацию и стерилизацию, чипирование.
На совещании также присутствовал один из подрядчиков, который ведет отлов животных, который рассказал как построена эта работа в городе. Уточним, в соответствии с действующим законодательством любое безнадзорное животное, отловленное в местах общего пользования, сначала проходит медицинское обследование на состояние здоровья. Затем в течение двух недель после проведения всех ветеринарно-профилактических мероприятий, если собаки признаны не опасными, они должны быть выпущены естественную среду. Агрессивные и больные особи помещаются в приют на пожизненное содержание.
Отметим также, жалобы от населения в Южно-Сахалинске на безнадзорных собак поступают как в отношении чипированных животных, так и не имеющих специальную метку. Чипированные собаки также сбиваются в стаи и представлюят угрозу. Наличие чипа, не означает, что собака не может нести опасность для человека. Что касается нечипированных собак, практика показала, что все обращения о нападении собак сконцентрированы в нескольких районах города. Это обусловлено тем, что сами жители активно прикармливают животных, строят им будки в непосредственной близости к жилым домам и детским площадкам. При этом некоторые граждане проявляют агрессию по отношению к отловщикам, которые приезжают на место по жалобам других жителей.
- Любая собака, которую гражданин считает своей, любит ее, ухаживает и кормит, должна жить дома. При этом на улице обязательно нахождение с поводком, ошейником и намордником. В том случае, если собака ну улице находится безнадзорно, она будет отловлена, - отметил Алексей Римша. - В преддверии весеннего периода, когда животные проявляют интерес друг к другу, они становятся еще более агрессивными к людям. Поэтому все заявки мы отрабатываем максимально оперативно.
Напомним, южносахалинцы могут сообщать о местах обитания животных без владельцев в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по телефону: 300-765 (доб. 1, 2), а также отправлять заявки на отлов в любое удобное время через официальные аккаунты муниципалитета.
Администрация Южно-Сахалинска еще раз убедительно просит граждан не прикармливать животных и не создавать им условий проживания на улице в микрорайонах города.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
- 16:17 27 Января Сахалинцев и курильчан призывают активнее подавать заявления на возврат взносов на капремонт
11:41 27 Января Инфляцию на Сахалине замедлили поставки авто из Японии
14:15 27 Января "Кристалл" приглашает школьников Южно-Сахалинска кататься на коньках
15:56 11 Января В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
10:07 3 Января Каждый четвертый сахалинец считает, что события 2022 года не повлияли на компанию, где он работает
10:10 3 Января Воспитанники детского центра получили подарки от сахалинских следователей
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?