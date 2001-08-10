Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Свежую навагу жители Южно-Сахалинска могут приобрести 2 - 5 февраля в разных районах города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля рыбой ведется 10.00 часов по следующим адресам:

- от 60 до 80 руб/кг на ярмарочной площадке у ТЦ "Дом Торговли", пр. Мира, 106 А;

- по 90 руб/кг, северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17 Г;

- по 70-90 руб/кг по пр. Мира, 229 у ТЦ "Янтарь";

- по 90 руб/кг, севернее строения № 13 по ул. Сахалинская у супермаркета "Столичный",

- по 90 руб/кг, северо-западнее пересечения улиц Сахалинская и Лермонтова.

Рыбу реализуют индивидуальные предприниматели: Дорожкин А. М., Харченко Н.В., Власов И. В., Можайский О.В.