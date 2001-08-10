Сахалинцы с яблочными смартфонами смогут пользоваться новым сервисом бесконтактной оплаты от МТС

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания МТС запустила сервис бесконтактной оплаты покупок телефоном - МТС Pay. Сервис позволяет добавлять дебетовые и кредитные карты разных российских банков в приложение МТС Pay и выбирать, какой из привязанных карт провести оплату. В Сахалинской области сервис станет доступен с марта 2023 года.

Сервис включает в себя мобильное приложение MTC Pay и внешний NFC-модуль - Pay Tag, который можно закрепить на чехле телефона или самом устройстве.

"Для удобства владельцев iPhone мы разработали специальный модуль, позволяющий быстро и просто оплачивать покупки в любых терминалах, где есть возможность бесконтактной оплаты пластиковыми картами. Платежи надежно защищены: данные банковской карты хранятся в зашифрованном виде", - пояснила директор МТС в Сахалинской области Ольга Воронкина.

С 1 февраля можно оставить предзаказ на NFC-модуль - Pay Tag.

О сервисе МТС Pay:

Омниканальный сервис запущен на базе экосистемы МТС, с помощью которого удобно платить в онлайн и офлайн и получать кешбэк. Включает в себя технологию бесконтактной оплаты с помощью NFC-модуля, который работает в связке с мобильным приложением МТС Pay, а для оплаты онлайн - модуль, который позволяет оплачивать товары и услуги с карты любого банка, с баланса счета абонентского номера любого оператора или с помощью СБП.