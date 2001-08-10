На Сахалине стартовала форумная кампания-2023

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году в островном регионе состоятся региональные и федеральные форумы, благодаря которым молодежь Сахалина и Курильских остров смогут получить денежные гранты на реализацию собственных проектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.

Самым главным событием года форумной кампании −2023 станет Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа». На площадке соберутся участники от 18 до 35 лет из регионов России и Сахалина. В этом году форум пройдет с 8 по 14 августа.

«Старт дан, подготовка началась. В январе уже состоялся первый региональный форум в Углегорском районе. В этом году форум вновь соберет на своей площадке талантливых, амбициозных, целеустремленных, ярких ребят. Мы ждем 500 участников и их проекты. Ребят ждет насыщенная программа от дирекции форума. Старт приема заявок мы объявим уже скоро», − поделился руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Дмитрий Смекалов.

Дирекция отмечает, что в этом году содержание программы расширится. Помимо туризма и патриотического воспитания, появятся направления, которые помогут молодому человеку повысить профессиональные навыки, раскрыть потенциал Сахалинской области, записаться в кадровый резерв и устроиться на работу, переехав на Сахалин.

«Безусловно, мы коснемся всего того, что сейчас происходит в геополитической обстановке, большое внимание уделим волонтерам, которые сегодня помогают нашим бойцам. Продолжим уделять внимание развитию спортивно−туристического комплекса «Горный воздух " в летний период времени, развитию Дальнего Востока и отношений с азиатскими регионами. Будет интересно и полезно», − добавил Дмитрий Смекалов.

В рамках культурно-досуговой программы участники побывают на экскурсиях по Сахалину, вечерних мероприятиях на территории комплекса «Горный воздух» и побережье Охотского моря, готовится обширная Buddy-программа.

Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» в этом году выступает в линейке форумов Росмолодёжи. Поэтому участников ждут встречи с известными спикерами из регионов России, а также сотрудничество с федеральными компаниями.

Организаторы Всероссийского форума «ОстроVа» - Правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодежи.