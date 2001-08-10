Тихоокеанское
информационное агентство
3 Февраля 2023
Сейчас 01:00
70,04|76,96|66,91
74-летнего сахалинца, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, будут судить
11:51, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Вулканы Камчатки и Курил могут в ближайшие дни угрожать полетам

Вулканы Камчатки и Курил могут в ближайшие дни угрожать полетам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активизация деятельности вулканов на территории Камчатского края и Сахалинской области может представлять на этой неделе опасность для полетов воздушных судов, пишет ИА "Кам 24".

Как сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, с начала года активизировалась вулканическая деятельность на Камчатке и Сахалине, где исполинам Шивелуч и Эбеко присвоен желтый уровень авиационной опасности. 

«Отмечается, что аэрозольные и пепловые облака в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире также могут представлять опасность для полетов воздушных судов местных авиалиний», – говорится в сообщении ведомства.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?