Вулканы Камчатки и Курил могут в ближайшие дни угрожать полетам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, с начала года активизировалась вулканическая деятельность на Камчатке и Сахалине, где исполинам Шивелуч и Эбеко присвоен желтый уровень авиационной опасности.

«Отмечается, что аэрозольные и пепловые облака в результате извержения вулканов Безымянный на Камчатке и Чикурачки на Парамушире также могут представлять опасность для полетов воздушных судов местных авиалиний», – говорится в сообщении ведомства.