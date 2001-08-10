Чаще всего сахалинцы ездили на "Орланах" в 2022 году по направлению Южно-Сахалинск - Томари
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2022 году на островной магистрали рельсовыми автобусами РА-3 "Орлан" перевезено 318 тыс. пассажиров (+30,3% к 2021 году). Всего с начала эксплуатации данного подвижного состава на Сахалине перевезено порядка 800 тыс. пассажиров, рассказали ТИА "Острова" в служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги
- филиала ОАО "Российские железные дороги".
Из семи маршрутов, по которым на Сахалине курсируют РА-3, наибольший пассажиропоток отмечается на западном побережье. В течение года на направлении Южно-Сахалинск - Томари перевезено 80,3 тыс. пассажиров, Холмск - Чехов - Томари - 59,5 тыс., Южно-Сахалинск - Корсаков - 63,7 тыс., Южно-Сахалинск - Поронайск - более 67 тыс.
Набирает популярность маршрут Южно-Сахалинск - Дальнее-1, на котором в декабре 2022 года открыли транспортно-пересадочные узлы Алые Розы и Привокзальный. На данном направлении, интегрированном в систему городского транспорта, уже перевезено более 8 тыс. пассажиров.
Напомним, что РА-3 начали курсировать на пригородных пассажирских направлениях Сахалина с 1 сентября 2019 года. Современный и комфортабельный подвижной состав, получивший по инициативе жителей острова название "Орлан", быстро приобрел популярность у пассажиров.
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