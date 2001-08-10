В Южно-Сахалинске призывники 2023 года могут пройти бесплатное обучение в автошколе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военный комиссариат г. Южно-Сахалинска совместно с Южно-Сахалинской автомобильной школой ДОСААФ проводит набор учащихся выпускных курсов, подлежащих призыву на военную службу в 2023 году, не имеющих судимости и годных по состоянию здоровья, на бесплатное обучение по специальности "Водитель", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Обучение можно пройти по следующим направлениям:

- Водитель категории С;

- Водитель категории Д, имеющий категорию С или В, достигший 21 года;

- Водитель категории Е, имеющий категорию С и 1 год непрерывного стажа, достигший 19 лет.

Желающие могут обращаться по адресу: ул. Чехова, 4, кабинет 6, телефон 43-04-52.

Запись ведется с 9.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00.