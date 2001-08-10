В Южно-Сахалинске приступили к строительству домов для расселения двух общежитий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Два пятиэтажных муниципальных новостроя появятся на ул. Больничной в 2024 году. Сюда переселят жильцов общежитий с Коммунистического проспекта 21А и 21Б. Для них будут построены 180 квартир, рассказали ТИА "Острова"в городской администрации.

В течение февраля строительная площадка будет огорожена по всему периметру, расчищена и подготовлена к устройству котлованов. Начнется завоз материалов, вынос электро- и теплосетей, проходящих под площадкой.

- Это очень долгожданный проект для людей. Несмотря на объективные трудности, мы приложили много усилий и сохранили этот контракт. Для города это очень важно. Администрация Южно-Сахалинска рассчитывает на то, что подрядчик не подведет и построит эти два жилых корпуса в срок, - подчеркнул вице-мэр Ильдар Ахтариев.

Он добавил, что проект непростой, несколько раз подвергался корректировке. Этажность домов была снижена до пяти, чтобы новостройки максимально вписались в существующую архитектуру улицы. Специфика объектов в том, что они состоят только из однокомнатных квартир.

В свою очередь застройщик, уже имеющий опыт работы на крупных объектах, гарантировал дисциплину и порядок на стройплощадке, в том числе со стороны привлеченных субподрядчиков. Он также отметил, что в обязательном порядке будет оборудован пункт мойки колес грузового транспорта для предотвращения загрязнения ул. Больничной. Заключены договоры на утилизацию строительного мусора. Важно: работы на объекте будут вестись в одну смену, чтобы ночью не нарушать покой живущих поблизости людей.

Основной этап строительства начнется с наступлением тепла. Будут возведены два двухподъездных монолитных железобетонных дома с плоской крышей, фасадом из керамогранитных плит. Каждая квартира оборудована балконом или лоджией. Жилые помещения будут отделаны "под ключ". Инженерно-техническое обеспечение централизованное, в межотопительный период горячая вода будет подаваться из индивидуальных электрических водонагревателей. Для маломобильных жильцов предусмотрены пандусы на крыльцах и наклонные подъемники в квартиры первого этажа.

Во дворе появятся несколько спортивных зон, отдельно - площадки для баскетбола и волейбола, мини-футбола, территория для детей. Площадки будут огорожены, основание покрыто резиновой крошкой. На этапе благоустройства во дворе высадят газоны, кустарники и деревья.

В общей сложности за счет стройки на Больничной будут введены 5832 кв. м нового жилья. Напомним, программа переселения горожан из ветхого и аварийного жилья находится под контролем мэра города Сергея Надсадина и реализуется при поддержке правительства Сахалинской области. В этом году планируется ввод в эксплуатацию многоквартирного дома для переселения в с. Березняки (8 квартир).