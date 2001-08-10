Жителей отдалённого сахалинского села обеспечили интернетом и связью

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вышку связи построили и запустили в селе Трамбаус Александровск-Сахалинского района. Объект возведен в рамках национального проекта "Цифровая экономика", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В населенном пункте проживают около 100 человек, которые до сегодняшнего дня были лишены возможности пользоваться мобильной связью и интернетом.

- У меня родственники живут на материке. И я по ним очень скучаю. Теперь я могу общаться с ними по видеосвязи хоть каждый день. Видеть, как растут внуки, слышать голоса и смех своих детей. Для меня – это самое настоящее счастье, – поделилась эмоциями жительница села.

Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области провело конкурс на создание телекоммуникационной инфраструктуры в Трамбаусе за счет средств областного бюджета. Государственный контракт выполнил один из операторов большой тройки.

- Без мобильной связи сейчас просто никуда – госуслуги, учёба, развлечения, общение с друзьями и родственниками. При этом крупным операторам невыгодно устанавливать объекты связи в небольших населённых пунктах. Учитывая эти обстоятельства, глава региона Валерий Лимаренко поставил задачу обеспечить людей качественной связью и мобильным интернетом там, где ранее это было невозможно или нерентабельно. Будем продолжать эту работу, – отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.

- Село Трамбаус имеет большое значение для досуга и отдыха жителей всего Александровск-Сахалинского района, а также соседних муниципальных образований. В населенный пункт каждый сезон приезжают тысячи рыбаков, которым интернет и мобильная связь могут понадобиться в том числе для вызова экстренных служб – с учетом капризов островной погоды это бывает актуально, – подчеркнул министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Отметим, в прошлом году в островном регионе было установлено 7 вышек сотовой связи. Они заработали в Южно-Сахалинске, а также Долинском, Холмском, Александровск-Сахалинском и Охинском районах. Доступ к устойчивому мобильному интернету и сотовой связи получили более 1200 человек.