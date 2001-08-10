Власти Южно-Сахалинска оказывают поддержку семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Социальная поддержка южносахалинцев - один из приоритетов в работе администрации города. В муниципалитете в числе прочих мер осуществляется адресная помощь семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, администрация города оказала помощь многодетной семье Рудик. Специалисты департамента социальной политики узнали о трудностях родителей шестерых детей и пригласили их на прием к вице-мэру Елене Федоровой.

Во время встречи южносахалинцы рассказали об острой для их многодетной семьи проблеме - в одной из комнат очень сыро из-за того, что в ней окно с деревянной рамой. Специалисты администрации города оказали содействие в решении этого вопроса. В комнате установили новый стеклопакет.

- Мы живем в угловой квартире, окна деревянные - все сыреет. Мы стараемся, чтобы у нас было красиво и уютно Сделали ремонт в одной комнате, поклеили обои - все испортилось из-за сырости. Когда были сильные морозы, мы жили в комнате с обогревателем. Теперь проблема решится, - рассказала Алина Рудик.

Работа по оказанию помощи горожанам, попавшим в трудные жизненные обстоятельства, в администрации города ведется на постоянной основе. Как добавляют в департаменте социальной политики, ситуация в каждой семье рассматривается индивидуально. Специалисты рассказывают горожанам о возможных вариантах социальной поддержки, помогают оформить документы на необходимые выплаты, содействуют в обучении и трудоустройстве.

Напомним, работа по оказанию поддержки южносахалинским семьям, доходы которых не превышают прожиточного минимума, реализуется по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в рамках проекта "Антибедность". Помощь жителям областного центра оказывает администрация города, министерство социальной защиты и другие ведомства. Также к проекту присоединяются представители бизнес-сообщества.

В Южно-Сахалинске соглашения о сотрудничестве заключены с 357 семьями.

Обратиться за поддержкой можно в департамент социальной политики по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 269. Прием специалистов осуществляется в рабочее время.