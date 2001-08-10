Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
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16:13, | Новости общества Сахалина и Курил

Коллектив Сахалинского техникума сервиса передал угощения бойцам, вернувшимися из зоны СВО

Коллектив Сахалинского техникума сервиса передал угощения бойцам, вернувшимися из зоны СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все больше жителей Южно-Сахалинска присоединяются к проекту "Сопричастность", призванному поддержать солдат и офицеров, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

Педагоги и студенты Сахалинского техникума сервиса испекли пироги с несколькими видами начинки для пациентов гарнизонного военного госпиталя Южно-Сахалинска.

В ходе встречи с бойцами директор техникума, представитель регионального политического совета партии "Единая Россия" Денис Раздобреев, поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач и пожелал им скорейшего выздоровления. В пятницу по договоренности с руководством госпиталя планируется оказать пациентам парикмахерские услуги. Также подарком к 23 февраля станет небольшая концертная программа.

- В нашем городе много неравнодушных жителей. Люди переживают за военнослужащих, сами подходят и предлагают свою помощь. Шьют нательное белье, балаклавы, флисовые толстовки, маскхалаты, вяжут носки и перчатки, - рассказал Денис Раздобреев. - Активность проявляют сотрудники самых разных коллективов, общественных объединений, благотворительных фондов. На прошлой неделе передали сахалинским военным, которые находятся в зоне СВО, более 1300 изделий. И, конечно, очень важно проявить заботу и поддержать бойцов, которые в настоящий момент проходят лечение.

Проект "Сопричастность" реализуется при поддержке местного отделения партии "Единая Россия". Присоединиться к нему могут все желающие. В областном центре продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Они открыты в штабе общественной поддержки партии по адресам: ул. Дзержинского, 40/1 и ул. Дзержинского, 23 (каб. 325). Также в6ещи принимают по адресу: ул. Больничная, 34.

Список необходимых вещей и медикаментов размещен в официальном телеграм-канале местного отделения партии.

Подробную информацию о гуманитарной помощи и проекте "Сопричастность" также можно получить на горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.

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