Коллектив Сахалинского техникума сервиса передал угощения бойцам, вернувшимися из зоны СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все больше жителей Южно-Сахалинска присоединяются к проекту "Сопричастность", призванному поддержать солдат и офицеров, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, рассказали ТИА "Острова" в городской админситрации.

Педагоги и студенты Сахалинского техникума сервиса испекли пироги с несколькими видами начинки для пациентов гарнизонного военного госпиталя Южно-Сахалинска.

В ходе встречи с бойцами директор техникума, представитель регионального политического совета партии "Единая Россия" Денис Раздобреев, поблагодарил военнослужащих за выполнение боевых задач и пожелал им скорейшего выздоровления. В пятницу по договоренности с руководством госпиталя планируется оказать пациентам парикмахерские услуги. Также подарком к 23 февраля станет небольшая концертная программа.

- В нашем городе много неравнодушных жителей. Люди переживают за военнослужащих, сами подходят и предлагают свою помощь. Шьют нательное белье, балаклавы, флисовые толстовки, маскхалаты, вяжут носки и перчатки, - рассказал Денис Раздобреев. - Активность проявляют сотрудники самых разных коллективов, общественных объединений, благотворительных фондов. На прошлой неделе передали сахалинским военным, которые находятся в зоне СВО, более 1300 изделий. И, конечно, очень важно проявить заботу и поддержать бойцов, которые в настоящий момент проходят лечение.

Проект "Сопричастность" реализуется при поддержке местного отделения партии "Единая Россия". Присоединиться к нему могут все желающие. В областном центре продолжают работать пункты сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Они открыты в штабе общественной поддержки партии по адресам: ул. Дзержинского, 40/1 и ул. Дзержинского, 23 (каб. 325). Также в6ещи принимают по адресу: ул. Больничная, 34.

Список необходимых вещей и медикаментов размещен в официальном телеграм-канале местного отделения партии.

Подробную информацию о гуманитарной помощи и проекте "Сопричастность" также можно получить на горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.