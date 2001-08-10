Сахалинские компании смогут создавать собственные приложения для общения с клиентами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания МТС сообщает о запуске облачной платформы МТС Exolve, которая предназначена для быстрого и гибкого создания коммуникационных сервисов. Платформа позволяет разрабатывать собственные приложения для общения с клиентами, обеспечивает "бесшовную" интеграцию в существующие ИТ-системы и эффективное управление омниканальными коммуникациями.

Для решения своих коммуникационных задач пользователи смогут через единый интерфейс платформы реализовать необходимое решение: обратный звонок, кол-трекинг, защита номера, синтез речи, интеллектуальный выбор исходящего номера и другие.

"МТС запустила платформу нового поколения для автоматизации многоканальных клиентских коммуникаций. Облачная платформа МТС Exolve позволит компаниям Сахалинской области оперативно создавать собственные приложения, не привязываясь к сторонней инфраструктуре. Платформенное решение развернуто и зарезервировано в дата-центрах компании, данные хранятся на серверах в России, что гарантирует высокий уровень безопасности и надежности работы сервисов", - прокомментировала директор МТС в Сахалинской области Ольга Воронкина.

Подробнее о МТС Exolve

МТС Exolve - это CPaaS-решение (англ. Communication Platform as a Service). Название платформы Exolve содержит в себе значения слов "explain", пояснять, и "solve", решать, что отражает потребность разработчиков минимизировать время, затрачиваемое на решение технических задач, а также на обучение новых пользователей.