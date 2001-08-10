В Сахалинской области пересматривают плату за присмотр и уход в дошкольных учреждениях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В детских садах Сахалинской области с января 2023 года увеличился размер родительской платы за присмотр и уход за детьми. Такое решение было принято из-за пересмотра стоимости продуктовой корзины, обеспечивающей полноценный и сбалансированный рацион маленьких сахалинцев и курильчан. Стоимость платы за продуктовую корзину в детских садах не менялась более пяти лет. За это время цены на продукты и транспортные расходы выросли.

Ранее предельная стоимость продуктовой корзины на одного ребенка дошкольного возраста в зависимости от района составляла до четырех тысяч рублей. С января средний размер родительской платы в Сахалинской области составляет от пяти тысяч рублей. В Поронайском районе родительская плата изменится с 1 февраля и не превысит четыре с половиной тысячи рублей.

Основные льготы и компенсации сохранятся. Как и прежде, на первого ребенка родители будут получать компенсацию в размере 20 % от оплаты за сад, за второго – 50%, на третьего и последующих детей – 100%. На 50 % снижается размер родительской платы для родителей, признанных малоимущими гражданами и на 50% - для членов семей военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы РФ, участников специальной военной операции, погибших в ходе СВО, что является новшеством. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, родительская плата не взимается.