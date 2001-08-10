Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
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14:40, | Новости общества Сахалина и Курил

Сильная метель прогнозируется Курильских островах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 2 февраля в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается ураган, сильная метель, сильный снег. Ночью 3 февраля явления сохранятся в Курильском районе,сообщает Сахалинское управление Росгидрометра.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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