Сергей Надсадин проверил работу водозабора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня мэр Сергей Надсадин провел выездное совещание на водозаборе "Луговое". Ситуация с водоснабжением, которая на минувшей неделе вызвала массовые обращения и беспокойство жителей, находится на особом контроле главы областного центра, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Наша задача - подавать людям чистую и безопасную воду. Сегодня я лично приехал на водозабор, детально познакомился с уровнем организации технологического процесса. Сама добываемая здесь природная вода очень высокого качества и требует минимальной подготовки. Мы поговорили с коллективом предприятия, за всю историю ни разу не было таких ситуаций, с которой мы столкнулись на прошлой неделе - это массовые жалобы на сильный запах воды. Учитывая этот прецедент, нам очень важно выяснить причины, чтобы этого больше никогда не повторилось, - отметил Сергей Надсадин. - Сейчас пробы воды отправлены в ведущую лабораторию страны - аналитический центр "РОСА", которая делает самый глубокий анализ. Мы ждем результатов, чтобы специалисты смогли сделать выводы о причинах. Скважина, на которой было выявлено незначительное отклонение, возможно, влияющее на запах, была остановлена. Вода жителям города подается из источников, к которым нет никаких претензий по качеству.

Напомним, вечером 25 января от жителей стали массово поступать обращения в социальные сети на неприятный запах воды. Администрацией Южно-Сахалинска был незамедлительно инициирован комплекс мероприятий, создан оперативный штаб. На основании анализа жалоб потребителей выявлена локальная территория появления запаха, которая находилась в зоне влияния крупнейшего водозабора Южно-Сахалинска "Луговое". Сразу же ночью 26 января руководители структур, отвечающие за жизнеобеспечение города, выехали на водозабор. На месте проведены пробы воды на ряд показателей со всех скважин. Одновременно был организован подвоз чистой питьевой воды в социальные учреждения города и жилые микрорайоны.

Утром 26 января к контролю за качеством воды подключился Роспотребнадзор. На тот момент было зафиксировано несоответствие проб воды по органолептическим свойствам - сильный запах. Скважина, показавшая отклонения по показателям была незамедлительно выведена из эксплуатации. Водозабор в Луговом является основным источником для города - данное обстоятельство и отсутствие свободных резервных мощностей не позволяет полностью исключить гидротехнический объект из работы.

Далее на сновании полученных проб принято решение о промывке сетей водоснабжения, которая началась уже 26 января. За трое суток было промыто в общей сложности 36 км магистральных сетей, в том числе в центральной и южной части города, в жилом районе Дальнее. В пятницу 27 числа Роспотребнадзор взял повторные пробы воды. Они показали, что качество воды пришло в норму. Превышения ни по одному из показателей, в том числе фенолу, не зафиксировано.

Сегодня в компании "РВК-Сахалин" продолжается внутренне служебное расследование, для его проведения на остров прибыл операционный директор ГК "Росводоканал" Андрей Броцман.

- С первых минут, как стали поступать, сигналы работа была организована на качественном уровне. Создан оперативный штаб по распоряжению губернатора и администрации города, подключились все заинтересованные и контролирующие органы, несмотря на то, что это была глубокая ночь. Нужно было срочно понять причину - проведено внутренне расследование, установлен порядок действий. Буквально по часам восстановлено, что и кто как делал согласно своих должностных инструкций - нарушений не выявлено, - рассказал Андрей Броцман. - Выяснилось, одна из скважин показала отклонения от показателей, она была сразу же выведена из эксплуатации, переключена подача на другие источники водозабора. В Москву, отправлено 30 проб для проведения углубленного анализа и более точного выявления причин появления запаха в воде.

К данному времени проведены исследования воды лабораториями водоканала и Роспотребнадзора. Отклонений, которые могли бы явиться причиной появления запаха, не обнаружено. Однозначно можно констатировать, что очистные сооружения эксплуатируются в проектном режиме в соответствии с регламентом. Злонамеренных действий или непреднамеренных ошибок и сбоев в работе оборудования не было и нет. Поиск возможного загрязнителя переведен на качественно другой уровень, привлечена лаборатория, оснащенная уникальным оборудованием. В зависимости от результатов будут предприняты дальнейшие профессиональные действия.

Уже проверено несколько версий случившегося, в их числе: возможная авария при неконтролируемом процессе самовольной дезинфекции или промывке вновь построенных сетей, в зоне влияния водозабора, со стороны строителей; нарушение регламента ремонтных работ на станции обезжелезивания; нарушение регламента хлорирования; снижение качества поваренной соли, используемой для электролиза. Все эти гипотезы не подтвердились.

Уточним, для тех абонентов, водоснабжение которых осуществляется с водозабора "Луговое", будет проведен перерасчет за воду, об этом официально уже заявили в "РВК-Сахалин". В настоящее время качество водоснабжения в городе согласно исследованиям Роспотребнадзора соответствует нормам.