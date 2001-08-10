В Чехове строится современный спортивный зал
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Чехове возводят самый крупный в районе спорткомплекс после "Холмск-Арены". Там будут тренироваться юные футболисты, тхэквондисты, а также спортсмены старшего поколения в рамках проекта "Сахалинское долголетие". Возводить крытый универсальный спортивный зал начали весной прошлого года, сдать его должны этой осенью, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
В спорткомплексе в Чехове расположится просторный зал размерами 42 на 33 метра. Предусмотрены места для зрителей. Появится возможность проводить соревнования как районного, так и областного уровня.
- Здесь будут заниматься ребята из детской команды по футболу, воспитанники секции тхэквондо и другие спортсмены. Для всех желающих будет работать тренажерный зал. Также планируется организовывать мероприятия в рамках проекта "Забота 65+", - рассказал директор департамента культуры, спорта и молодежной политики районной администрации Виталий Но.
Сейчас ребята из секции тхэквондо тренируются в небольшом спортзале "Мужество".
- Занятия посещают около 30 ребят, признаюсь, порой бывает тесновато. По той же причине сложно проводить соревнования. Поэтому не может не радовать строительство современного спортивного комплекса в нашем селе, - сказал тренер чеховской секции тхэквондо Вячеслав Ким. - В новом спортзале будут все условия для комфортных занятий - большой зал, тренерская, гардероб, трибуны для болельщиков. Это просто замечательно!
В универсальном спортивном зале будет располагаться гардеробная, кабинет медицинского работника, душевые. Объект возводят в районе улиц Парковой, Рудановского и Северной, около нового сквера, обустроенного в селе в прошлом году.
Компания-подрядчик уже закончила монтаж металлоконструкций блока, где будет располагаться спортивный зал. Одновременно ведется строительство административного здания.
- Сейчас объект готов на 50 процентов, - отметил руководитель компании "ЮВА" Владимир Алексеев. - На 80 процентов обустроены наружные коммуникации. Сейчас приступаем к монтажу внешних панелей спортивного зала. На стадии завершения изготовление оконных блоков. Работы ведутся строго по графику, без отставаний.
Напомним, условия для занятий физкультурой и спортом создаются во всех районах Сахалинской области. В конце 2022 года в Холмском городском округе сдали еще один физкультурно-оздоровительный комплекс - на улице Первомайской в райцентре. Кроме того, возводятся крытый хоккейный корт в Ногликах, универсальный тренировочный спорткомплекс с ледовой ареной в Макарове и спорткомплекс в Ильинском Томаринского района.
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